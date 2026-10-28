Los disturbios de Bilbao enfrentan a los grupos políticos en el monográfico sobre seguridad
Los grupos políticos del Parlamento Vasco han coincidido en censurar los actos vandálicos registrados el pasado lunes en Bilbao, aunque la oposición ha mostrado discrepancias a la hora de señalar responsabilidades y causas.
El Pleno de la Cámara vasca ha celebrado este miércoles, a petición del PNV y el PSE-EE, un debate monográfico sobre seguridad, una sesión que aunque fue solicitada el pasado mes de septiembre por los grupos que apoyan al Gobierno, se ha celebrado apenas dos días después de los incidentes del pasado lunes en la capital vizcaína, que se saldaron con importantes daños en el mobiliario urbano y por los que fueron detenidas una veintena de personas.
PNV: "La violencia no tiene razones, tiene excusas"
El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado que en Euskadi hay "una mayoría de gente normal que no quiere que un agitador, que un provocador, que un impresentable como Víctor Quiles, venga a revolver a nuestro país, pero que al mismo tiempo rechaza, condena, que la forma de protestar contra esta presencia sea quemar los coches de los currelas de Bilbao, saquear los comercios, o quemar los contenedores y el mobiliario público de todos".
Díez Antxustegi ha considerado que lo ocurrido en Bilbao evidencia que existe "un problema con determinada gente, con determinados movimientos que no buscan razones para la violencia, porque la violencia no tiene razones, la violencia tiene excusas".
También ha advertido de que otros "quieren reivindicar este debate y usarlo electoralmente para hacer politiquería o de cara a unas elecciones". Frente a quienes actúan de ese modo, ha subrayado que es necesario afrontar os problemas de seguridad "con valentía, con convicción y siendo conscientes de que no es fácil".
EH Bildu: "Absoluto rechazo a los comportamientos de carácter violento y antisocial"
En el transcurso del debate, la parlamentaria de EH Bildu Eraitz Saez de Egilaz ha mostrado el "más absoluto rechazo" de su grupo a "los comportamientos de carácter violento y antisocial que se produjeron tras la finalización de las movilizaciones convocadas en respuesta a la presencia del agitador ultraderechista Vito Quiles" en Bilbao.
"EH Bildu no comparte estas actuaciones que perjudican la convivencia y afectan directamente al bienestar de las vecinas y vecinos, comerciantes y ciudadanía en general", ha afirmado, para --a continuación-- trasladar su solidaridad a todas las personas afectadas por los altercados.
A su vez, ha recordado que EH Bildu es "antifascista", y que como tal, se sienten "orgullosos y orgullosas de la respuesta masiva y democrática que este pueblo dio al provocador Vito Quiles". En todo caso, ha precisado que "los actos vandálicos que se produjeron una vez finalizadas las movilizaciones favorecen únicamente a los intereses del bloque reaccionario".
PSE: Actos "incompatibles con la democracia"
Por su parte, el portavoz del PSE-EE en el Parlamento Vasco, Ekain Rico, ha condenado los altercados de Bilbao y ha expresado su apoyo a los ciudadanos que padecieron las consecuencias de estos actos violentos y a los policiales que intervinieron ante estos hechos.
Rico ha añadido que estos actos son "incompatibles con la democracia". Además, ha recordado que "durante todo el día, miles de estudiantes se manifestaron de forma pacífica contra Vito Quiles y todo lo que representa", y que los disturbios comenzaron cuando ya se conocía que esta persona había suspendido el acto que había convocado en Bilbao, de forma que "cuando empezó la violencia ya no había acto que evitar".
Rico ha considerado que la conclusión de esto "es evidente", y consiste en que "Quiles no fue la causa, fue el pretexto" de lo ocurrido. "Esos grupos violentos venían a sembrar el caos, como ya lo han hecho otras veces tras partidos de fútbol o en fiestas populares, y eso no es antifascismo. De hecho, imponer el miedo con piedras y fuego es lo más parecido al fascismo que hemos visto en estos últimos tiempos en nuestras calles", ha añadido.
Además, ha reconocido que el dispositivo policial desplegado el lunes en la capital vizcaína "no fue suficiente para evitar lo que vimos". En todo caso, ha subrayado que "esto no puede quedarse en una constatación", y que es necesario adoptar decisiones "para que no vuelva a ocurrir".
Sumar: Actos vandálicos cometidos por "una minoría"
El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, también ha condenado los actos vandálicos cometidos por "una minoría" por la tarde en Bilbao. No obstante, ha recordado que el mismo lunes, por la mañana, "miles de jóvenes, de estudiantes, se manifestaron de manera pacífica y ejemplar en contra del fascismo, ante la anunciada presencia de un agente", por lo que ha subrayado la importancia de "diferenciar" entre ambos comportamientos.
PP: "Ineficacia" del Departamento de Seguridad
Por su parte, el presidente del PP vasco y parlamentario, Javier de Andrés, ha reprochado al PNV y el PSE que pretendan "transmitir a la sociedad que no hay problemas de seguridad" y que la percepción de inseguridad es "por culpa de la derecha o la ultraderecha, que son ya lo mismo".
De Andrés ha denunciado que la Ertzaintza "se ausentó durante una hora en el momento más crítico de los desmanes", algo que ha atribuido a la "mala gestión" del Gobierno Vasco. El dirigente 'popular' se ha preguntado si el hecho de que la Policía autonómica no estuviera presente en ese momento se debió a la "ineficacia" de los responsables del Departamento de Seguridad, aunque no ha descartado que pueda deberse a una "intencionalidad" política.
Vox: "Terrorismo callejero"
La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha mostrado su condena "contundente" sobre lo acontecido en Bilbao, que ha calificado de "terrorismo callejero". Según ha dicho, los altercados de la capital vizcaína "pusieron en riesgo la seguridad pública y evidenciaron el odio que sigue instalado en el país". Además, ha insistido en vincular la inmigración con el "crecimiento de la inseguridad".