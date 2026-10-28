Los disturbios de Bilbao enfrentan a los grupos políticos en el monográfico sobre seguridad

Por su parte, el portavoz del PSE-EE en el Parlamento Vasco, Ekain Rico , ha condenado los altercados de Bilbao y ha expresado su apoyo a los ciudadanos que padecieron las consecuencias de estos actos violentos y a los policiales que intervinieron ante estos hechos.

Rico ha añadido que estos actos son "incompatibles con la democracia". Además, ha recordado que "durante todo el día, miles de estudiantes se manifestaron de forma pacífica contra Vito Quiles y todo lo que representa", y que los disturbios comenzaron cuando ya se conocía que esta persona había suspendido el acto que había convocado en Bilbao, de forma que "cuando empezó la violencia ya no había acto que evitar".



Rico ha considerado que la conclusión de esto "es evidente", y consiste en que "Quiles no fue la causa, fue el pretexto" de lo ocurrido. "Esos grupos violentos venían a sembrar el caos, como ya lo han hecho otras veces tras partidos de fútbol o en fiestas populares, y eso no es antifascismo. De hecho, imponer el miedo con piedras y fuego es lo más parecido al fascismo que hemos visto en estos últimos tiempos en nuestras calles", ha añadido.



Además, ha reconocido que el dispositivo policial desplegado el lunes en la capital vizcaína "no fue suficiente para evitar lo que vimos". En todo caso, ha subrayado que "esto no puede quedarse en una constatación", y que es necesario adoptar decisiones "para que no vuelva a ocurrir".