Netanyahu gana las elecciones, pero su bloque pierde la mayoría absoluta y no parecen fáciles los acuerdos
Con el 72,4 % de los votos escrutados, el Likud del primer ministro se mantiene como la fuerza individual más votada con 27 escaños, seguido de Yashar! de Gadi Eisenkot que logra 21 y de la alianza de partidos de izquierda de mayoría árabe Lista Conjunta (12), que puede tener la llave de la gobernabilidad.
El bloque conservador que encabeza el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se sitúa con una ventaja provisional de 54 escaños (diez menos que en los comicios de 2022), a cinco de la mayoría absoluta, tras haberse computado ya el 66,2 % de las mesas electorales, frente a los 48 diputados que recala el bloque opositor liderado por Gadi Eisenkot, según los datos parciales publicados por la Comisión Electoral Central.
De acuerdo con el recuento oficial, en el bloque de Netanyahu, el Likud, formación a la que pertenece el primer ministro, se mantiene como la fuerza individual más votada con 27 escaños, seguido por los 7 asientos de Judaísmo Unido de la Torá, 7 de Shas (ambos ultraordoxos); 7 de Poder Judío y 6 de Sionismo Religioso, los partidos de los ultranacionalistas Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, respectivamente.
Por su parte, el bloque opositor liderado por Gadi Eisenkot escala de manera provisional hasta los 48 diputados (tres más que en la anterior legislatura) tras cosechar un 39% de los votos. El partido Yashar, encabezado por Eisenkot, se afianza como la segunda fuerza política del país con 21 escaños, seguido por B'Yachad, liderado por Naftali Bennett, con 11; el Partido Demócrata, de Yair Golan, con 8, e Yisrael Beiteinu, de Avigdor Lieberman, con 8.
En paralelo, las formaciones de representación predominantemente árabe consolidan un resultado histórico al sumar 16 escaños (seis más que en 2022). De ellos, la Lista Conjunta de Yousef Jabareen obtiene 12 diputados y Raam (Lista Árabe Unida), liderada por Mansour Abbas, retiene 6 escaños.
No obstante, el reparto definitivo de la Knéset (Parlamento israelí) continúa abierto a la espera de que se complete el escrutinio del porcentaje restante de mesas y de los votos emitidos en doble sobre, que incluyen los sufragios de los efectivos de las Fuerzas Armadas israelíes.
Netanyahu ha pedido esperar a los resultados definitivos, pero ha apostado por un gobierno de derechas sin "los partidos árabes y antisionistas".
El propio Netanyahu y Eisenkot se han mostrado en contra de un gobierno de concentración, y si ningún bloque llega a la mayoría absoluta, no se descarta una repetición electoral.
Los partidos de mayoría árabe tienen la llave
Así, los partidos árabes se perfilan como la llave de un posible gobierno opositor, pero una posible negociación con ellos no parece sencilla por su posición contra la ocupación.
La Lista Árabe Unida de Mansur Abbas parece una opción más 'digerible', habida cuenta de que este ya formó parte del Gobierno que durante unos meses lideraron Bennett y Lapid en 2021 y que tras estas elecciones ha vuelto a dejarse querer.
"Traduciremos este poder electoral en una fuerza política influyente. No estamos en los márgenes", les dijo Abbas a sus seguidores, mientras que posteriormente en una entrevista en el Canal 12 aseguró que "todos" estaban hablando ya con ellos, "no solo el bloque del cambio", dando a entender que también desde el bando del primer ministro le habrían contactado, aunque sin más detalles. Con todo, los seis escaños que obtendría su partido no serían suficientes para que Einsekot sumara la mayoría necesaria.
Por lo que se refiere a la Lista Conjunta que lidera Yusef Jabarin, su postura ha sido siempre mucho más firme, aunque se han mostrado dispuestos a un apoyo desde fuera a la oposición. "Hemos demostrado que somos una fuerza política que no puede ser ignorada y que no se puede construir un futuro aquí sin nuestra voz", ha sostenido su líder, quien ha expresado su confianza en que estas elecciones permitan "mandar a Bibi, (Itamar) Ben Gvir, (Bezalel) Smotrich y el Gobierno manchado de sangre a casa", citando a los ministros de Seguridad Nacional y Finanzas, respectivamente.
La participación alcanzó el 77,7 %, casi ocho puntos por encima de la de 2022 y la más alta desde 1999, con un fuerte repunte del voto en las localidades árabes.
El escrutinio puede extenderse hasta pasado el mediodía de hoy. En 2022, los resultados definitivos se hicieron públicos hacia las 14:00 hora local (13:00 de Euskal Herria).