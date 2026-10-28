El bloque conservador que encabeza el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se sitúa con una ventaja provisional de 54 escaños (diez menos que en los comicios de 2022), a cinco de la mayoría absoluta, tras haberse computado ya el 66,2 % de las mesas electorales, frente a los 48 diputados que recala el bloque opositor liderado por Gadi Eisenkot, según los datos parciales publicados por la Comisión Electoral Central.



De acuerdo con el recuento oficial, en el bloque de Netanyahu, el Likud, formación a la que pertenece el primer ministro, se mantiene como la fuerza individual más votada con 27 escaños, seguido por los 7 asientos de Judaísmo Unido de la Torá, 7 de Shas (ambos ultraordoxos); 7 de Poder Judío y 6 de Sionismo Religioso, los partidos de los ultranacionalistas Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, respectivamente.



Por su parte, el bloque opositor liderado por Gadi Eisenkot escala de manera provisional hasta los 48 diputados (tres más que en la anterior legislatura) tras cosechar un 39% de los votos. El partido Yashar, encabezado por Eisenkot, se afianza como la segunda fuerza política del país con 21 escaños, seguido por B'Yachad, liderado por Naftali Bennett, con 11; el Partido Demócrata, de Yair Golan, con 8, e Yisrael Beiteinu, de Avigdor Lieberman, con 8.



En paralelo, las formaciones de representación predominantemente árabe consolidan un resultado histórico al sumar 16 escaños (seis más que en 2022). De ellos, la Lista Conjunta de Yousef Jabareen obtiene 12 diputados y Raam (Lista Árabe Unida), liderada por Mansour Abbas, retiene 6 escaños.



No obstante, el reparto definitivo de la Knéset (Parlamento israelí) continúa abierto a la espera de que se complete el escrutinio del porcentaje restante de mesas y de los votos emitidos en doble sobre, que incluyen los sufragios de los efectivos de las Fuerzas Armadas israelíes.

Netanyahu ha pedido esperar a los resultados definitivos, pero ha apostado por un gobierno de derechas sin "los partidos árabes y antisionistas".

El propio Netanyahu y Eisenkot se han mostrado en contra de un gobierno de concentración, y si ningún bloque llega a la mayoría absoluta, no se descarta una repetición electoral.