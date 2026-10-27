El senador brasileño Flavio Bolsonaro habría huído del país para ir a los Estados Unidos, según informan varias fuentes, después de perder las elecciones presidenciales del domingo y negarse a cumplir con una orden de la Corte Suprema para entregar sus pasaportes.

La noticia se ha extendido aunque la embajada de EE.UU. en Brasil y el abogado de Bolsonaro han declinado hacer comentarios al respecto. Ante el temor por una supuesta fuga -su hermano Eduardo está prófugo en EE. UU. -, la Policía ya se ha puesto en marcha para averiguar el paradero del mayor de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, que está en arresto domiciliario cumpliendo una condena de más de 27 años por intento de golpe de Estado.

Este martes la Policía Federal de Brasil ha cancelado los pasaportes del senador ultraderechista, incluido el diplomático, al incumplir la orden judicial de entregarlos en el marco de una investigación. El lunes, un día después de perder las elecciones frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, le llegó la orden de entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas e incluía la prohibición de salir del país.

Bolsonaro hijo está siendo investigado en la Corte Suprema en una causa por supuesto lavado de dinero, según O Estado de S. Paulo y O Globo. El caso transcurre bajo secreto judicial.

Una nueva investigación

Asimismo, el Tribunal Supremo de Brasil ha ordenado este martes a la Policía Federal que abra una investigación contra Bolsonaro, por la supuesta financiación extranjera de su campaña, así como por la manipulación del algoritmo en redes sociales para favorecer sus contenidos frente al de otros aspirantes.

El juez del Supremo Flávio Dino se basa en las denuncias sobre una presunta financiación del lobby estadounidense Rockbridge Network, fundado por el actual vicepresidente de ese país, JD Vance, y si el supuesto apoyo viene motivado por futuras concesiones de explotación de recursos minerales en caso de salir vencedor en las elecciones. El juez ha señalado que es "necesario determinar quién pudo haber formulado dicha propuesta, a quién iba dirigida, mediante qué instrumento y en qué consistiría la supuesta contraprestación", ya que los recursos minerales pertenecen al país y "su explotación depende de la autorización o concesión otorgada en interés nacional".

Las sospechas de esta posible intervención extranjera responden también a las denuncias de que Meta (la matriz de Facebook, Instagram, o WhatsApp) habría manipulado el algoritmo para favorecer y dar más visibilidad a los contenidos de la campaña de Bolsonaro. Sobre este asunto, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ya se manifestó a diez días de la segunda vuelta tras las denuncias del presidente Lula da Silva y advirtió a Meta de que no podía interferir en los contenidos de ningún candidato.