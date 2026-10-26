Macron dice que las redes sociales "dañan la democracia" y las vincula a actos vandálicos

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha considerado este lunes que las redes sociales "dañan la democracia" y las ha vinculado a la emergencia de los actos vandálicos en Francia, cuyo auge tuvo lugar el 17 de octubre, en la jornada de protestas a favor del poder adquisitivo y en defensa de los servicios públicos.



"Las redes sociales dañan la democracia. Porque polarizan, porque crean una especie de estupefacción ante las escenas de violencia, porque para algunos son instrumentos de movilización para lo peor", ha criticado Macron desde Marsella, ciudad mediterránea que ha visitado hoy tras los saqueos del pasado 17 de octubre.



El presidente francés ha denunciado que las redes sirvieron para que "jóvenes y no tan jóvenes" se coordinasen para realizar actos vandálicos en varios puntos del país, con destrozos a edificios y mobiliario públicos y saqueos a comercios.

También ha advertido de que el riesgo de disturbios en la próxima manifestación del 31 de octubre sigue "alto". "Mi gratitud hacia las fuerzas de seguridad interior y el trabajo realizado el sábado pasado. Ahora toca preparar lo que viene. Nos mantenemos a la vez humildes y concentrados. Sabemos que el próximo sábado sigue siendo un sábado de riesgo", ha manifestado Macron, desde Marsella.

El mandatario ha señalado también que habrá reuniones con "fuerzas sindicales y patronales" para dar respuestas a las demandas contra el encarecimiento del coste de vida, otro de los motores de las protestas convocadas por sindicatos y chalecos amarillos.