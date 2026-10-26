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Será noticia: Lula gana en Brasil, el último lunes de octubre en Gernika y el 25 aniversario de Artium

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.

FOTODELDÍA AME9797. SÃO BERNARDO DO CAMPO (BRASIL), 25/10/2026.- El presidente de Brasil y candidato a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva saluda a sus seguidores tras votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo, en la Escuela Estatal João Firmino Correia de Araújo, en São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo (Brasil). Lula da Silva, solicitó a la Justicia extender el horario de votación de la segunda vuelta de las presidenciales por dos horas en todo el país. EFE/ Isaac Fontana
Lula da Silva. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Lula garaile Brasilen, urriko azken astelehena Gernikan eta Artiumen 25. urteurrena

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 26 de octubre de 2026:

- Lula gana en Brasil: El histórico líder del Partido de los Trabajadores (PT) ha obtenido un 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % del candidato de la extrema derecha, en contra de lo que auguraban las encuestas.

- Último lunes de octubre en Gernika: La oferta incluye productos agroalimentarios, artesanía o maquinaria agrícola, con presencia destacada del queso, pan, pastel vasco y txakoli. Además, quienes se acerquen a la localidad vizcaína podrán disfrutar de bertsos, la tradicional subasta de queso y el inicio de Eusko Label Winter Series. 

- 25 aniversario de Artium: Con motivo de la celebración de su cuarto de siglo en 2027, el museo vitoriano presenta su colección.

Brasil Artium Gernika Lumo Internacional

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