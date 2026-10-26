Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 26 de octubre de 2026:

- Lula gana en Brasil: El histórico líder del Partido de los Trabajadores (PT) ha obtenido un 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % del candidato de la extrema derecha, en contra de lo que auguraban las encuestas.

- Último lunes de octubre en Gernika: La oferta incluye productos agroalimentarios, artesanía o maquinaria agrícola, con presencia destacada del queso, pan, pastel vasco y txakoli. Además, quienes se acerquen a la localidad vizcaína podrán disfrutar de bertsos, la tradicional subasta de queso y el inicio de Eusko Label Winter Series.

- 25 aniversario de Artium: Con motivo de la celebración de su cuarto de siglo en 2027, el museo vitoriano presenta su colección.