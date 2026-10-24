Cientos de miles de personas se movilizan en Italia, Portugal y Albania contra el encarecimiento de la vida y la crisis de vivienda
Las manifestaciones de Italia han estado marcadas por un fuerte dispositivo policial y han sido, en su mayoría, pacíficas. En Portugal, los manifestantes han protestado por la falta de soluciones que ha proporcionado el gobierno luso a la crisis habitacional. Albania lleva días con multitudinarias protestas estudiantiles caracterizadas por graves disturbios.
Además de en Francia, cientos de miles de personas han salido a la calle este sábado en ciudades de Italia, Portugal y Albania para protestar contra la carestía de la vida, el precio de la vivienda o la situación en educación.
En Italia, ha habido marchas en Roma, Milán, Turín, Nápoles, Bolonia y Florencia, donde se ha establecido un fuerte dispositivo policial tras los disturbios del fin de semana pasado en Milán.
Sin embargo, las manifestaciones han sido mayormente pacíficas y solo se han producido disturbios en Bolonia y Turín (norte).
El gobierno de Georgia Meloni ha autorizado las detenciones preventivas: hay más de 200 jóvenes identificados y más de 60 detenidos. La jornada ha quedado condicionada por la detención del presunto creador del "Movimiento 17 Octubre", colectivo anónimo surgido tras las revueltas milanesas que acumulaba más de 40 000 seguidores en Instagram. Se trata de un hombre de 30 años, periodista y militante en el ámbito "propalestino".
En Portugal, miles de personas han vuelto a salir a las calles para protestar por la crisis de vivienda que sufre el país y la falta de soluciones que ha proporcionado el Gobierno tras más de una semana de manifestaciones y acampadas, así como para defender la convocatoria de una huelga general ibérica el próximo 11 de noviembre.
Además de en Lisboa, se han celebrado marchas en ciudades como Braga, Coimbra y Oporto (norte), donde no descartan volver a plantar las tiendas tras el pulso mantenido con las autoridades, que han desalojado los campamentos en varias ocasiones alegando que no son legales.
El Ejecutivo luso ha propuesto una modificación de la ley de alquiler con la que buscan dar más seguridad a los propietarios y facilitar que pongan sus viviendas en el mercado, así como acelerar los desahucios. Para lograr sacar adelante la iniciativa necesitará el apoyo de algún partido de la oposición, con el que por el momento no cuenta.
En Albania, cientos de estudiantes han vuelto a manifestarse este sábado en el centro de Tirana contra el Gobierno del primer ministro socialista Edi Rama y han sido reprimidos por la policía antidisturbios.
Los estudiantes, que iniciaron sus manifestaciones diarias a comienzos de la semana pasada, se reunieron por la tarde frente al Ministerio de Educación para protestar contra la política educativa y universitaria del Gobierno.
Se han producido graves enfrentamientos entre manifestantes y Policía, que ha utilizado cañones de agua y gases lacrimógenos.
Los manifestantes demandan la dimisión del primer ministro Edi Rama, que gobierna Albania desde 2013, pero este la ha descartado de plano y responsabiliza del conflicto con los estudiantes a redes de desinformación procedentes de Rusia e Irán, así como a grupos de extrema izquierda.