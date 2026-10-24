Cientos de miles de personas se movilizan en Italia, Portugal y Albania contra el encarecimiento de la vida y la crisis de vivienda

Además de en Francia, cientos de miles de personas han salido a la calle este sábado en ciudades de Italia, Portugal y Albania para protestar contra la carestía de la vida, el precio de la vivienda o la situación en educación.

En Italia, ha habido marchas en Roma, Milán, Turín, Nápoles, Bolonia y Florencia, donde se ha establecido un fuerte dispositivo policial tras los disturbios del fin de semana pasado en Milán.

Sin embargo, las manifestaciones han sido mayormente pacíficas y solo se han producido disturbios en Bolonia y Turín (norte).