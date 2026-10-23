Netanyahu ordena el cierre total de Cisjordania tras un ataque contra israelíes

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha ordenado el cierre "total" e indefinido de Cisjordania a partir de este viernes, tras un ataque a tiros perpetrado por palestinos contra israelíes cerca de Hebrón, ha informado la oficina del mandatario.

"He dado instrucciones a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y a las fuerzas de seguridad para que procedan de inmediato a cercar la ciudad de Hebrón y se preparen para un cierre total de toda la región de Judea y Samaria (nombres bíblicos de Cisjordania), con efecto a partir de hoy", ha afirmado Netanyahu en un comunicado.

Tiroteo

Según una fuente militar israelí, los atacantes, armados con un fusil M16 y una pistola, abrieron fuego contra varios israelíes. Los soldados israelíes abatieron a dos de ellos y, según sus portavoces, continúan buscando a posibles implicados.

Los servicios de emergencias israelíes atendieron a cinco heridos: dos en estado crítico, uno con heridas moderadas y otros dos con heridas leves. Todos ellos han sido trasladados a hospitales de Jerusalén.

En este contexto, Netanyahu ha anunciado el refuerzo de las operaciones de seguridad y nuevas detenciones en toda Cisjordania ocupada. Por su parte, el Ejército israelí ha informado de que ha iniciado operaciones ofensivas en la ciudad de Hebrón, que ha quedado acordonada, y en otras zonas de Cisjordania.

"Actualmente, las fuerzas operan en las viviendas de los terroristas y de otros sospechosos", señala el comunicado.

Tras conocerse el ataque, ocurrido en la recta final de la campaña para las elecciones nacionales del próximo martes, el Likud, partido liderado por Netanyahu, ha anunciado que el mandatario ha ordenado suspender todos los actos políticos previstos para la mañana del viernes.