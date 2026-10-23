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Zisjordania erabat ixteko agindu du Netanyahuk, israeldarren aurkako eraso baten ostean

Erasoa ostiral goizean gertatu da, Judeako bidegurutzean, Hebrondik gertu, eta bost pertsona zauritu dira.

JERUSALÉN, 23/10/2026.- Soldados de las FDI y agentes de la Policía de Fronteras de Israel inician operaciones ofensivas en la zona de Hebrón. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó el cierre "total" e indefinido de Cisjordania a partir de este viernes tras un ataque a tiros perpetrado por palestinos contra israelíes cerca de Hebrón, ubicado en el sur de este territorio ocupado. "He dado instrucciones a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y a las fuerzas de seguridad para que procedan de inmediato a cercar la ciudad de Hebrón y se preparen para un cierre total de toda la región de Judea y Samaria (nombres bíblicos de Cisjordania), con efecto a partir de hoy", afirmó Netanyahu en un comunicado publicado en sus canales. EFE/ FDI - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -

FDIko soldaduek eta Israelgo Mugetako Poliziako agenteek eraso operazioak hasi dituzte Hebron inguruan ostiral honetan. Argazkia: EFE/FDI

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak ostiraletik aurrera Zisjordania "erabat" eta mugarik gabe ixteko agindua eman du, palestinar batzuek israeldar batzuei tiro egin ostean Hebronen, agintariaren bulegoak jakinarazi duenez.

"Israelgo Defentsa Indarrei eta segurtasun indarrei jarraibideak eman dizkiet Hebron hiria berehala hesitu eta Judea eta Samaria eskualde osoa (Zisjordaniako izen biblikoak) erabat ixteko presta daitezen gaurtik aurrera", adierazi du Netanyahuk ohar batean.

Tiroketa

Israelgo iturri militar baten arabera, erasotzaileek, M16 fusil batekin eta pistola batekin armaturik, zenbait israeldarren aurka tiro egin zuten. Israelgo soldaduek horietako bi hil zituzten, eta, israeldarren arabera, ustezko inplikatuen bila jarraitzen dute.

Israelgo larrialdi zerbitzuek bost zauritu artatu zituzten: bi egoera kritikoan daude, batek zauri ertainak ditu eta beste bik zauri arinak.

Testuinguru horretan Netanyahuk iragarri duenez, segurtasun operazioak indartuko dituzte eta atxiloketa gehiago egingo dituzte okupatutako Zisjordania osoan. Bestalde, Israelgo Armadak jakinarazi du eraso-operazioak hasi dituela Hebron hirian (hesitu egin dute) eta Zisjordaniako beste eremu batzuetan.

"Gaur egun, indarrak terroristen eta beste susmagarri batzuen etxebizitzetan ari dira lanean", dio komunikatuak.

Datorren astearteko hauteskunde nazionaletarako kanpainaren azken txanpan izandako erasoaren berri izan ostean, Likud alderdiak iragarri du ostiral goizerako aurreikusitako ekitaldi politiko guztiak bertan behera uzteko agindu duela Netanyahuk. 

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