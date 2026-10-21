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25 milioi dolarreko zigorra Metari, Trumpen kanpainarako Facebookeko datu pertsonalak partekatzeagatik

AEBko epaile batek isuna jarri dio Metari, erabiltzaileei iruzur egiteagatik datuak babestearen inguruan; aholkularitza-enpresa batek baimenik gabe Facebookeko milioika erabiltzaileren datuak lortzea ahalbidetu zuen.

(Foto de ARCHIVO) September 29, 2026, Washington, District Of Coulmbia, United States: MARK ZUCKERBERG speaks during a surprise gaggle with President DONALD TRUMP and technology executives at the White House. Matt Kaminsky / Zuma Press / Europa Press 29/9/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Mark Zuckerberg Donald Trumpekin. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

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Estatu Batuetako auzitegi batek 25.000 milioi dolar ordaintzeko agindua eman dio asteazken honetan Metari, Facebook, Instagram eta WhatsAppen jabeari, datu pertsonalen babesaren inguruan erabiltzaileei iruzur egiteagatik. 2016an Donald Trumpen presidentetza-kanpaina sustatzeko Facebook erabiltzen zuten milioika pertsonaren datuak baimenik gabe eskuratu zituen aholkularitza-enpresa batek.

2018an jakin zen Cambridge Analytica aholkularitza-enpresaren berri. Mark Zuckerbergek Facebooken datu pertsonalak eskuratu zituela onartu ondoren, negozioa itxi zuen. Filtrazioak 87 milioi profili eragin zien, eta nazioarteko eskandalua piztu zuen, sare sozialek informazio pertsonala nola erabili zuten eta hauteskunde kanpainetan zer paper jokatu zuten eztabaidagai izan zen.

Francis Mathew epaileak joan den irailaren 25ean eman zuen epaia, epaimahai batek Metak kontsumitzailea babesteko Estatuko legea 43 milioi aldiz baino gehiagotan hautsi zuela ebatzi ostean. 

Metak 2010 eta 2021 artean egindako hainbat adierazpen iruzurra izan zirela ebatzi du epaimahaiak. "Facebooken jokabide bidegabeak, urteetan garatua eta publikoari sistematikoki zabaldua, bere enpresa praktiken muinari eragiten dio", idatzi zuen Mathewek epaian.

Epaiaren arabera, enpresak adierazpen horietako promesei eutsi zien, nahiz eta barne-ohartarazpenen arabera ezin zituela bete. Era berean, zenbait merkataritza-bazkidek partekatzeari utziko ziola iragarri zuen datuetarako sarbidea izatea ahalbidetu zuen, diru-sarrerak galtzea saihesteko.

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