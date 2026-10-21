Txaleko horiek manifestazioak deitu dituzte larunbaterako, eta Macronek matxinadak manipulatzea leporatu dio Trumpi
Orain arte, mobilizaziorako 341 deialdi erregistratu dira, eta horiei aurre egiteko, segurtasun-indarren hedapen "masiboa" egingo du Gobernuak. Bestalde, informazioa desitxuratzea egotzi die Exekutiboak atzerriko agintariei, eta horrek "iruzkin ergelak" eragin dituela salatu du.
Txaleko horien taldeak ofizial egin du datorren larunbatean Frantzia osoan manifestazioak egiteko deialdia. Benjamin Ball kolektiboaren bozeramaileetako batek adierazi du larunbatean Parisen manifestazioa egiteko eskaera ofiziala aurkeztu egin dutela, eta joan den astean Prefeturak debekatutako eremu batzuk barne hartzen dituela eskaera horrek.
Bizitzaren garestitzea salatzea helburu duen deialdiak sindikatu tradizionalen eta ikasle-erakundeen babesa du. Azken horien protestak duela hiru aste egin ziren, eta joan den asteburuko istilu bortitzak pizteko hazia izan ziren.
Larunbaterako deitutako manifestazioek, oraingoz, 341 deialdi biltzen dituzte, aurreko asteko 1.800en aldean.
Sebastien Lecornu lehen ministroak joan den astean onartu zuen protesten tamaina gutxietsi egin zutela, eta aste honetarako segurtasun-indarren hedapen "masiboa" iragarri du.
Halaber, Laurent Nuñez Barne ministroak adierazi du unitate militarrak zabalduko dituztela leku publikoen zaintzan laguntzeko.
Matxinadak manipulatu dituztelakoan
Bestalde, gertaeren "manipulazioa" salatu du Macronek, "baita atzerriko buruzagien aldetik ere". Manipulazio horrek "iruzkin ergelak eta onartezinak eragin ditu", Frantziako presidentearen arabera.
Macronek ez du buruzagi zehatzik izendatu, baina Trumpi erreferentzia egiten ote zion galdetu diotenean, honakoa esan du: "Besteak beste". Izan ere, Trumpek AEBko barne-kanpaina politikoan Frantziako matxinadak erabili ditu, immigrazioaren mehatxuaz ohartarazteko.
"Frantzian inoiz gertatu ez diren eszenak erakutsi dituzten adimen artifizialeko irudiak ikusi ditugu, migratzaile islamistek inbaditu gaituztela esan duen jendea dago, eta hori ez da egia", adierazi du.
Macronek gaineratu duenez, "une honetan Frantziari buruz gaizki esaka ari direnek ez dute Frantzia maite. Jende horrek gogaitu egiten nau". “Eskualdean edo Atlantikoaren beste aldean kanpainan dagoen jendea ikusten duzunean, batzuetan adimen artifizialaren bidez sortutako irudiak erabiltzen, eta Frantzian hori gertatzen ari dela sinestarazten saiatzen direnak, kanpaina gure kontura egin nahi dute. Ez dugu horrelakorik behar”, amaitu du.