Los 'chalecos amarillos' han hecho oficial la convocatoria de manifestaciones para el próximo sábado en Francia. Estas se llevarán a cabo una semana después de las que acabaron de forma violenta y provocaron saqueos en comercios y enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Benjamin Ball, uno de los portavoces del colectivo, asegura que han presentado la demanda oficial para poder manifestarse en París el sábado, en un recorrido que incluye barrios en los que la Prefectura prohibió las concentraciones la pasada semana.

El llamamiento, que pretende denunciar el encarecimiento de la vida, cuenta con el respaldo de sindicatos tradicionales, así como de organizaciones estudiantiles, cuyas protestas hace tres semanas constituyeron el caldo de cultivo en el que se gestaron las protestas violentas del pasado fin de semana.

Las manifestaciones para este sábado incluyen por el momento 341 llamamientos a la movilización, frente a los 1800 de la semana anterior.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha reconocido la semana pasada subestimaron la magnitud de las protestas, y ha anunciado un despliegue "masivo" de fuerzas del orden esta semana.

Asimismo, el ministro de Interior, Laurent Nuñez, ha asegurado que desplegarán unidades militares en la vigilancia de lugares públicos.

Manipulación de las revueltas

Por otro lado, Macron ha denunciado una "manipulación" de los hechos "incluso por parte de dirigentes extranjeros”. Esta manipulación, “ha dado lugar a comentarios estúpidos, a la vez que inaceptables”, según el presidente francés.

Macron no ha nombrado a ningún dirigente en concreto, sin embargo, cuando se le ha preguntado si hacía referencia a Trump, ha asegurado: "Entre otros". De hecho, Trump ha usado las revueltas de Francia dentro de su campaña electoral interna para alertar de la amenaza de la inmigración.

"Hemos visto imágenes de inteligencia artificial que han mostrado escenas que nunca han ocurrido en Francia, hay gente que ha dicho que hemos sido invadidos por hordas de inmigrantes islamistas, lo cual es totalmente falso", ha señalado.

Macron ha añadido que "los que en estos instantes hablan mal de Francia es que no quieren a Francia. Esa gente me fastidia". “Cuando ves a gente que está en campaña, en la región o al otro lado del Atlántico, que a veces retoma lo que pasa en la inteligencia artificial o que intenta hacer creer que eso pasa en Francia, es que quieren hacer campaña a nuestra costa. No la necesitamos”, ha concluido.