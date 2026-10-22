HEGO KOREA
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Hego Korean milaka bisitari erakartzen dituen marrazoa erreskatatu zuten kanalera itzuli da

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Pasa den irailaren 18an ikusi zuten lehen aldiz, Busan hiriko kanalean, eta Bukangi izena jarri dioten marrazo emeari. Ordutik 1,6 milioi bisitari baino gehiago gerturatu dira animalia ikustera, Yonhap Hego Koreako albiste agentziak jakinarazi duenaren arabera. Agintariek hiru saiakera egin dituzte animalia itsaso zabalera gidatzeko, baina huts egin dute hiruretan.

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