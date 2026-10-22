Israel amenaza con acciones "preventivas y defensivas" contra Irán ante posibles ataques durante sus elecciones

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha afirmado este jueves que el Ejército de Israel se encuentra "preparado para llevar a cabo acciones preventivas y defensivas contra Irán y sus aliados" ante la posibilidad de un ataque iraní durante las elecciones nacionales, programadas el próximo martes 27 de octubre.



"Es fundamental que nuestros enemigos comprendan que el Guardián de Israel no duerme ni descansa; permanecemos vigilantes, decididos y preparados para cualquier escenario, con total independencia de cualquier proceso político", ha afirmado el ministro según un comunicado publicado por su oficina.



Katz ha añadido que el Ejército israelí se encuentra preparado para actuar "de inmediato", tanto en el ámbito de la inteligencia como en el operativo.



Su comunicado se enmarca en un contexto de creciente tensión entre Israel, Estados Unidos y el país persa. Ayer miércoles, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la directiva que ha dado al Ejército israelí, al Mosad y al resto de los servicios de seguridad del país es "derrocar el régimen de Irán", al que acusó de intentar reactivar una amenaza terrorista contra Occidente.



Según informó el diario 'Financial Times', Netanyahu está presionando para retomar los ataques a gran escala contra Irán y llegó a preparar un plan para hacerlo hace diez días, aunque finalmente no siguió adelante por la oposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



