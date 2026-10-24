Las fuerzas de seguridad de Francia han detenido a 135 personas hasta las 13:00 horas de este sábado durante una nueva jornada de manifestaciones que han congregado a 35 000 personas en en las calles de las principales ciudades del país, sin que se hayan registrado incidentes graves hasta mediodía, según ha informado el ministro del Interior galo, Laurent Núñez.



En declaraciones a los medios franceses, Nuñez ha señalado que se han producido 136 acciones en la vía pública, frente a las 264 registradas a la misma hora del sábado anterior. Asimismo, ha explicado que "una gran parte de las detenciones está relacionada con los controles de flujos y con el descubrimiento de material destinado a ser utilizado como arma por su finalidad".



El ministro ha recordado además que el pasado 17 de octubre se habían concentrado 60 000 personas a mediodía, en una jornada marcada por episodios violentos y saqueos.

Con el recuerdo de esa jornada aún fresco, Francia ha encarado este sábado la nueva jornada de movilizaciones con un amplio dispositivo policial, restricciones a las concentraciones en varias ciudades y medidas preventivas para evitar nuevos episodios de violencia.



En las movilizaciones de la mañana, Lyon ha vivido momentos de tensión de la jornada entre manifestantes y las fuerzas del orden, que han recurrido a gases lacrimógenos para dispersar a varios grupos de personas.

En Marsella, la prefectura ha autorizado de forma excepcional una manifestación intersindical pese a la prohibición inicial de las concentraciones. Además, las restricciones nocturnas que afectan a los menores en el centro y en determinadas áreas comerciales se ha ampliado a los adultos durante las noches del sábado y el domingo.



También se han prohibido movilizaciones en ciudades como Nancy, Belfort, Rouen, Le Havre, Toulon y Limoges, cuyo ayuntamiento quedó destruido en un incendio el el fin de semana pasado. Estrasburgo, en cambio, sí celebrará una marcha sindical.



En Niza, donde están prohibidas las concentraciones, policías, gendarmes y unidades antidisturbios han reforzado su presencia en el casco urbano, con vehículos blindados y medios antidisturbios para garantizar la seguridad, proteger los comercios y hacer cumplir la prohibición.

