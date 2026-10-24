135 pertsona atxilotu dituzte 13:00ak arte Frantzian, bizitzaren garestitzearen aurkako protesten bigarren larunbatean
Joan den astearekin alderatuta, goiza lasaia izan dela adierazi du Laurent Nuñez Frantziako Barne ministroak. Parisen manifestazio bakarra dago baimenduta. Bertan, "alde egin aurretik" manifestarien eskariei erantzuteko eskatu dio Melenchonek Macroni.
Frantziako segurtasun indarrek 135 pertsona atxilotu dituzte larunbat honetako 13:00ak arte, 35.000 pertsona bildu dituen manifestazio goizean, herrialdeko hiri nagusietan. Eguerdira arte ez da istilu larririk izan Laurent Nuñez Frantziako Barne ministroak jakitera eman duenez.
Frantziako hedabideei egindako adierazpenetan, Nuñezek adierazi du 136 ekintza egin dituztela manifestariek goizean, aurreko astean izan ziren 264en ia erdia. Azaldu duenez, "atxiloketen zati handi bat fluxu-kontrolekin eta arma gisa erabiltzeko materiala aurkitzearekin lotuta egon da".
Ministroak gogorarazi du urriaren 17an 60.000 pertsona bildu zirela eguerdira arteko mobilizazioetan, indarkeriazko gertaerek eta arpilatzeek markatutako egun batean.
Aurreko asteko istiluak berriz ere gerta ez daitezen, polizia-dispositibo handia ezarri du gaurko Frantziako Gobernuak, hainbat hiritako kontzentrazioak murriztu egin ditu eta bestelako prebentzio-neurriak ere ezarri ditu.
Goizeko mobilizazioetan, tentsio uneak bizi izan dira Lyonen manifestarien eta polizia indarren artean, eta azken horiek gas negar-eragileak erabili dituzte hainbat talde sakabanatzeko.
Marseillan, prefekturak salbuespenez baimendu du sindikatuen arteko manifestazio bat, nahiz eta hasieran kontzentrazioak debekatu zeuden. Gainera, zentroan eta merkataritza-gune jakin batzuetan adingabeei eragiten zieten gaueko murrizketak helduei ere zabaldu zaizkie larunbat eta igande gauetarako.
Nancy, Belfort, Rouen, Le Havre, Toulon eta Limoges hirietan ere mobilizazioak debekatu dituzte, joan den asteburuan ikusitakoak garazteko asmoz.
Nizan, elkarretaratzeak debekatuta dauden lekuan, poliziek, jendarmeek eta istiluen aurkako unitateek hirigunean duten presentzia indartu dute ibilgailu blindatuen eta istiluen aurkako bitartekoen bidez, segurtasuna bermatzeko, saltokiak babesteko eta debekua betearazteko, Gobernuak adierazi duenez.
Parisen hartu dituzten neurriak
Parisen, mobilizazioen ibilbideak aldaketak izan ditu. Jean-Luc Melenchonen Frantzia Intsumisoa (LFI) alderdiak iragarri duenez, Prefekturak ezarritako ibilbideari men egingo dio, Justiziak helegitea atzera bota ostean. Alderdiak elkarretaratzea deitu du 14:00etarako Italiako Atean, eta "gazteen alde, bizitzaren kostu handiaren aurka eta Gobernuaren noraeza autoritarioaren aurka" mobilizatzeko deia egin die Frantziako herritarrei.
LFIko buruak Emmanuel Macron Frantziako presidenteari manifestarien aldarrikapenen aurrean amore emateko eskatu dio, maiatzean Eliseotik "irteteko bidea" hartu baino lehen, eta, bestela, mobilizazioak astero errepikatu daitezkeela esan du, baita greba orokorra deitu ere.
Martxa hau ez bezala, Parisen debekatuta geratu da ikasle kolektiboek eta 'txaleko horiek' proposatutako ibilbidea Bastilla plazaren eta Operaren artean, baita CGTren manifestazio sindikala, Bastilla eta Nazio plazaren artean aurreikusita dagoena ere.
Aldi berean, udal zerbitzuak ostegunetik ari dira lanean paperontziak, beirazko edukiontziak, partekatutako bizikletak, tamaina handiko objektuak eta jaurtitzeko edo su emateko material gisa erabil daitezkeen beste elementu batzuk kentzen. Patruila espezifikoak ere antolatu dira, eta jarraibideak eman dira obrak ziurtatzeko eta, ahal denean, zangak betetzeko.
Era berean, tokiko agintariek hondakinak, terrazak eta altzariak eguerdia baino lehen kentzea gomendatu diete merkatariei, eta establezimendu askok fatxadak sendotu dituzte arpilatzeen beldur.
Antzeko neurriak hartu dituzte Pau, Rennes, Marseilla, Orleans eta Tours hirietan ere. Bertan, prebentzio-dispositiboak jarri dituzte, eta, agintariek jakitera eman dute indarkeriazko ekintzak egiteko erabil zitezkeen objektuak atxiki dituztela agenteek.
Ipar Euskal Herrian
Ipar Euskal Herrian Baionan izan da manifestazioa. 14:00etan hasi da mobilizazioa eta 4.500 lagun inguruk parte hartu dute. Tentsio uneak bizi izan dira bi puntutan eta hainbat lagun atxilotu dituzte
Goizetik auto-ilara handiak izan dira Irunen, poliziaren kontrolak direla eta. Kontrolak ez dira desagertuko 18:30 arte.