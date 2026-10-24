Brasilek Lularen jarraitutasunaren eta bolsonarismoaren itzuleraren artean erabakiko du igandean
Inkestek berdinketa teknikoa islatzen dute, hautagai bakoitzak botoen % 50 eskuratuta. Bi hautagaiek sortzen duten gaitzespen zabala polarizazio politiko handiaren isla da, neurri handi batean sare sozialek sustatutako borroka digitaletik sortua.
156 milioi brasildar baino gehiago daude bozkatzera deituta igandean, guztiz kontrajarriak diren bi ereduren artean aukeratzeko. Alde batetik, diktadura garaian borroka luzea izan zuen Luiz Inacio Lula da Silva egungo presidentearen eredua dago. Beste aldetik, Flavio Bolsonarorena, Jair Bolsonaro militar eta presidente ohiaren semea, erregimen autoritario eta mugimendu nostalgiko baten oinordekoa.
Inkestek berdinketa teknikoa islatzen dute, hautagai bakoitzak botoen % 50 eskuratuta. Quaest aholkularitza-enpresak egindako galdeketaren arabera, aldiz, Bolsonarok botoen % 45 lortuko lituzke, eta Lulak, berriz, % 44. Ildo horretatik, iturri beraren arabera, Bolsonaroren gaitzespen-maila bost puntu jaitsi da herritarren artean azkenaldian, % 47raino.
Bi hautagaik sortzen duten gaitzespen zabala polarizazio politiko handiaren isla da. Haustura identitarioa eta soziala dakar horrek, eta hautesleen portaera, kanpainaren garapena eta Brasilen etorkizuneko gobernagarritasuna zuzenean baldintzatzen ditu.
Kongresuan eskuinak ditu ordezkari gehiago, hortaz, Flavio Bolsonarok bere proposamenak aurrera ateratzeko erraztasun handiagoa izango duela aurreikusten da, Lularen Gobernuak bere neurriak aurrera ateratzeko negoziazio konplexuak izan dituen bitartean. Hala ere, horrek guztiak pentsarazten du hautagai ultraeskuindarraren balizko agintaldi batek kalean erresistentzia handiagoa izango lukeela, gizarte, ingurumen eta eskubide zibilen aldeko mugimenduen balizko erantzunarekin.
Ezkerreko alderdien arteko errelebo faltak, iraganeko ustelkeria kasuek eta soldatak igo arren inflazioa geldiarazteko ezintasunak gobernatzen jarraitzeko aukerak mugatzen dizkiote Lulari. Arlo ekonomikoan, gainera, lau urte hauetako balantzea ez da txarra izan, baina ez da nahikoa izan herrialdearen garapenerako.
Bolsonarok, aldiz, aitaren ibilbidea baliatu du hauteskunde kanpainan botoak erakartzeko, eta gastu publikoa eta Estatuaren presentzia murriztea proposatzen du, zergen jaitsiera orokortuekin edota administrazioetan murrizketak proposatuz. Halaber, pribatizazioari bultzada emateko asmoa du, baita baliabide naturalen eskala handiko ustiapena ere. Horrez gain, El Salvadorreko Nayib Bukeleren ereduan oinarritutako segurtasun politika garatu nahi du, zigorrak gogortuz eta adin penala murriztuz.
Boterera iritsiz gero, bere aita, Jair Bolsonaro, askatzea bermatuko luke, dela presidentetzarako indultuaren bidez, dela Kongresuan amnistia emanez. Hauteskundeak galdu ondoren, 2023an egindako estatu kolpe saiakeragatik zigortu zuten.
Brasilgo gizartearen polarizazio handia neurri handi batean sare sozialek sustatutako borroka digitaletik sortua da. Bolsonarismoak bere mezuak ezkerrak baino askoz hobeto zabaltzen jakin du, eta gatazka hau Hauteskunde Auzitegi Nagusira (EOT) iritsi da.
Lulak Bolsonaroren hautagaitza baliogabetzeko eskatu zion EOTri, edukiari eta algoritmoari dagokienez Metaren aldeko ustezko tratua argudiatuta (Facebook eta Instagramen matrizea), hautagai ultraeskuindarraren taldeak finantzatutako desinformazio kanpainari emandako permisibitatea azpimarratuta.
Ildo horretatik, Brasilgo EOTk epeak ezarri dizkioMetari, edukiak ken ditzan eta algoritmoa alda dezan neutraltasuna bermatzeko, eguneroko isun ekonomiko handien mehatxupean, eta eztabaida ireki du korporazio handi horiek hauteskunde-prozesuetan duten eraginari eta haien balizko erregulazioari buruz.