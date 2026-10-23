Ilarak desagertu dira Irunen, Frantziako Poliziak kontrolak egiteari utzi ostean
Goizean pilaketa handiak sortu dira AP-8an, GI-636an (Irungo saihesbidea) eta N-121-An (Gipuzkoa eta Nafarroa lotzen dituen errepidea).
Goiz korapilotsua izan da gaurkoa Irunen, mugatik gertu. Izan ere, iragarri zuen bezala, Frantziako Poliziak kontrol zorrotzak egin ditu, Ipar Euskal Herrian eta Frantziako Estatuan deitutako manifestazioak direla eta. Horren ondorioz, pilaketa handiak sortu dira AP-8an, eta Gi-636 eta N-121-A errepideetan, betiere Baionarako (Lapurdi) noranzkoan.
Tarteka bost kilometrorainoko ilarak izan dira. Dena dela, 16:00ak aldera, normaltasuna zen nagusi, Frantziako Poliziak kontrolak egiteari utzi baitio.
Ertzaintza, Gipuzkoako Trafiko Unitatearen bitartez, Irungo ertzain-etxeko agenteak eta Irungo Udaltzaingoa modu koordinatuan aritu dira lanean, ilara luzeak saihesteko.