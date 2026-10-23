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Urtero bezala, Balmasedak putxera lehiaketa egin du San Severino jaietan
Urriaren 23a egun handia dute Balmasedan: herriko zaindariaren eguna ospatzen ari dira, putxerak prestatuz. Indaba, txorizo eta odoloste usainak erabat hartu ditu herriko txoko guztiak.
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