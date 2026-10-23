Maixabel Lasak Gipuzkoako Urrezko Domina jasoko du indarkeriaren biktimak aitortzeko eta bizikidetza eraikitzeko egindako ekarpenagatik
ETAk indarkeria laga zuela 15 urte betetzen diren honetan, Maixabel Lasak (Legorreta, 1951) Gipuzkoako Urrezko Domina jasoko du, "indarkeriaren biktima izandako pertsona guztien duintasunaren aitortzan eta elkarbizitzaren berreraikuntzan egindako ekarpen etiko sakon eta eskuzabalagatik".
Mendozak Lasaren "ausardia eta gizatasun izugarria" azpimarratu ditu, bizipen pertsonal "oso mingarrietatik" abiatuta —ETAk Juan Mari Jauregui senarra hil zuen 2000ko uztailean—, "elkarri entzuteko, indarkeriak eragindako mina aitortzeko eta erreparaziorako" bide berriak ireki dituelako.
Bizi-ibilbidea
Maixabel Eusko Jaurlaritzako Biktimen Arretarako Bulegoko zuzendaria izan zen 2001 eta 2012 artean; proiektu aitzindariak bultzatu ditu azken hamarkadetan, hala nola, Glencree ekimena, ETAko presoak birgizarteratzeko Langraiz bidea edo topaketa errestauratiboak, uneoro biktima guztien pluraltasuna eta duintasuna aitortzeak gidatuta, Aldunditik azaldu dutenez.
Bere ahotsaren eta bizi-ibilbidearen bidez, "erreferentzia etiko eta zibiko oso garrantzitsua" eskaini die Gipuzkoako eta Euskal Herriko gizarteei, bakea eta bizikidetza eraikitzea lehen mailako erronka zen une horretan, diputatu nagusiak ziurtatu duenez.
Gipuzkoako Urrezko Domina emateko ekitaldia Diputazioaren jauregian egingo da abenduaren 16an.
Maixabelen esker ona
Saria jasoko duela jakitean, Lasak bere esker ona adierazi du hitz hauekin: "Lehenik eta behin, esan behar dut oso eskertuta nagoela Gipuzkoako Foru Aldundiak hartutako erabakiarengatik. Baina aitortu behar dut ez nuela horrelako aitorpenik espero, egia esan. Ez dut uste nik indarkeriaren astindua jasan ondoren aurrera egitea eta beren bizitzak ahal zuten modu onenean berreraikitzea erabaki zuten beste hainbeste pertsonek baino meritu handiagorik dudanik. Horregatik, sentitzen dut aitorpen hau haiena ere badela, zalantzarik gabe".