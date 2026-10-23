Bengoetxeak Etxanoberekiko duen abantaila sendotu du EAJren Bizkaiko diputatu nagusia aukeratzeko bozketan
Lehendakariordea bi egunetan gailendu da 69 udal batzarretan; egungo foru agintariak, ordea, 19 batzarrek eman diote babesa.
Ibone Bengoetxea lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak, eta EAJren BBBk Bizkaiko ahaldun nagusi izateko proposatutako hautagaiak, Elixabete Etxanobe egungo foru agintariarekiko zuen abantaila handitzen jarraitu du ostegun honetan, Bizkaiko udal elkarte jeltzaleen barne prozesuaren bigarren bozketa egunean.
Bengoetxeak bi egunetan 69 udal batzarretan irabazi du, egungo foru agintariak 19 batzarren babesa jaso ostean.
Bizkaiko EAJren barne prozesuaren lehen itzuliaren bigarren egun honetan, oinarriek gehiengo handiz babestu dute lehendakariordea, Bilboko barrutiko foru hauteskundeetarako zerrendaburua, 35 batzokitan garaipena lortuta.
Igandea, hilak 25, igaro arte itxaron beharko da, herriko talde guztiek erabakia hartu ondoren, Etxanobek hauteskunde lasterketan jarraitzea onartzen duen ala alde batera egiten den jakiteko, Bengoetxea bigarren bozketan berresteko.
Hautagaia ofizialki azaroaren 11n izendatuko du Lurralde Batzarrak; Eider Mendoza eta Ramiro Gonzalez, berriz, hilaren 12an, Gipuzkoan eta Araban, hurrenez hurren.
Era berean, barne-prozesu honetan, lurraldeetako exekutiboek Batzar Nagusietako presidente izateko proposatu dituzten hautagaiak berrestea espero da: Ana Otadui Bizkaian, Joseba Agirretxea Gipuzkoan eta Irma Basterra Gipuzkoan.