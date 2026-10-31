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Antolakuntza kolektiboaren indarra aldarrikatu du EH Bilduk
Hernanin egin duen ekitaldian Oihana Etxebarrieta, Gipuzkoako zerrenda buruak autoritarismoari inteligentziaz erantzuteko beharra azpimarratu du. Azaroaren 14an Bilbon egingo den manifestaziorako deia egin du koalizio subiranistak. Gaineratu dute une historiko honetan gauza asko dagoela jokoan, eta ekidistantziarako lekurik ez dagoela.
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