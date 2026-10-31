EH Bildu
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Antolakuntza kolektiboaren indarra aldarrikatu du EH Bilduk

Iragarkia
HERNANI (GIPUZKOA), 31/10/2026.- El secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez (i), ha participado este sábado en Hernani (Gipuzkoa) en un acto político con la candidata de la formación al Congreso por Gipuzkoa Oihana Etxebarrieta (c).EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Hernanin egin duen ekitaldian Oihana Etxebarrieta, Gipuzkoako zerrenda buruak autoritarismoari inteligentziaz erantzuteko beharra azpimarratu du. Azaroaren 14an Bilbon egingo den manifestaziorako deia egin du koalizio subiranistak. Gaineratu dute une historiko honetan gauza asko dagoela jokoan, eta ekidistantziarako lekurik ez dagoela.

EH Bildu Hauteskundeak Foru eta Udal Hauteskundeak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X