Bengoetxeak 86 batzarren babesa jaso du, eta Etxanobek 24rena, bi batzarren emaitzaren zain
Baieztapen ofizialik ez dagoen arren, eta bozketa guztiak amaitu ez diren arren, Bengoetxeak alde handia atera dio Etxanoberi.
Ibone Bengoetxea lehen lehendakariorde, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu eta BBBk Bizkaiko ahaldun nagusirako proposatu duen hautagaiak Bizkaiko EAJren 86 udal elkarteren babesa jaso du foru-hauteskundeetarako hautagaia aukeratzeko egiten ari diren barne-prozesu honetako lehen itzulian; Elixabete Etxanobe egungo ahaldun nagusiak, berriz, 24rena. Gaur gauean amaituko da prozesua, eta oraindik bi batzarren emaitza falta da.
Baieztapen ofizialik ez badago ere, eta bozketa guztiak oraindik amaitu ez badira ere, Bengoetxeak alde handia atera dio Etxanoberi, oraingoz 62 batzokiren babesa jaso baitu.
Bengoetxea batzoki hauetan nagusitu da: Abadiño, Abando, Abanto, Algorta, Alonsotegi, Areatza, Arrieta, Artea, Arrankudiaga, Arratzu, Arrigorriaga, Artzentales, Astrabudua, Barakaldo, Barrika, Basauri, Begoña, Berango, Bermeo, Bilbo Zaharra, Busturia, Deusto, Derio, Ea, Elantxobe, Erandio Goikoa, Etxebarri, Forua, Fruiz, Galdames, Gamiz-Fika, Gautegiz eta Gernika.
Beste hauetan ere, berak jaso ditu boto gehien: Getxo Zaharra, Gorliz, Gurutzeta, Ibai Eder, Ibarrangelu, Indautxu, Izurtza, Karrantza, Kastrexana, Kortezubi, Lanestosa, Larrazabal, Larrabetzu, Laukiz, Lekeitio, Leioa, Lemoiz, Lemoa, Lezama, Mallabia, Markina, Maruri, Matiko, Mendata, Meñaka, Morga, Mundaka, Muxika, Ondarreta, Ortuella, Plentzia, Plentzia, Portugalete, Sabindarrak (San Inazio), Santurtzi, Santutxu, Sestao, Sodupe, Sondika, Sopela, Sopuerta, Sukarrieta, Trapaga, Turtzioz, Ugao, Urduliz, Usansolo, Zalla, Zamudio, Zeanuri, Zierbena, Zornotza eta Zorrotza.
Elixabete Etxanobe, bere aldetik, hauetan izan da nagusi: Erandio Bekoa, Galdakao, Orozko, Zeberio, Bakio, Gatika, Mungia, Ispaster, Ondarroa, Muskiz, Balmaseda, Gordexola, Gueñes, Olakoaga, Berriz, Durango, Elorrio, Otxandio, Errekalde, Dima, Iurreta, Zaramillo, Garai eta Ajangiz.
Igande iluntzean azken bi udal batzarren botoak zenbatuta bukatuko da lehen itzulia, gaur bertan.