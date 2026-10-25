Bengoetxea se hace con la victoria en 86 batzokis de Bizkaia frente a los 24 que apoyan a Etxanobe a falta dos asambleas

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, propuesta por el BBB a diputada general de Bizkaia, Ibone Bengoetxea, se ha hecho con la victoria en 86 agrupaciones municipales del PNV de Bizkaia frente a las 24 que han apoyado a la actual mandataria foral, Elixabete Etxanobe, en la primera vuelta de votaciones del proceso electoral interno a los comicios forales. Faltan el resultado de las dos asambleas que se celebrarán este domingo por la noche.

A falta de confirmación oficial y de que concluyan todas las votaciones, Bengoetxea sigue manteniendo una importante distancia sobre Etxanobe, al haber sido respaldada, de momento, por 62 batzokis más.

La vicelehendakari ha recibido más votos en Abadiño, Abando, Abanto, Algorta, Alonsotegi, Areatza, Arrieta, Artea, Arrankudiaga, Arratzu, Arrigorriaga, Artzentales, Astrabudua, Barakaldo, Barrika, Basauri, Begoña, Berango, Bermeo, Bilbo Zaharra, Busturia, Deusto, Derio, Ea Elantxobe, Erandio Goikoa, Etxebarri, Forua, Fruiz, Galdames, Gamiz Fika, Gautegiz o Gernika.

También ha vencido en Getxo Zaharra, Gorliz, Gurutzeta, Ibai Eder, Ibarrangelu, Indautxu, Izurtza, Karrantza, Kastrexana, Kortezubi, Lanestosa, Larrazabal, Larrabetzu, Laukiz, Lekeitio, Leioa, Lemoiz, Lemoa, Lezama, Mallabia, Markina, Maruri, Matiko, Mendata, Meñaka, Morga, Mundaka, Muxika, Ondarreta, Ortuella, Plentzia, Plentzia, Portugalete, Sabindarrak (San Inazio), Santurtzi, Santutxu, Sestao, Sodupe, Sondika, Sopela, Sopuerta, Sukarrieta, Trapaga, Turtzioz, Ugao, Urduliz, Usansolo, Zalla, Zamudio, Zeanuri, Zierbena, Zornotza y Zorroza.

Por su parte, Elixabete Etxanobe ha logrado el apoyo mayoritario en Erandio Bekoa, Galdakao, Orozko, Zeberio, Bakio, Gatika, Mungia, Ispaster, Ondarroa, Muskiz, Balmaseda, Gordexola, Güeñes, Olakoaga, Berriz, Durango, Elorrio, Otxandio, Errekalde, Dima, Iurreta, Zaramillo, Garay y Ajangiz.

Con las votaciones en las dos agrupaciones municipales que faltan por decantarse a última hora de este domingo concluye la primera vuelta, en la que se podían proponer y votar otros candidatos al margen de la lista propuesta por el BBB.