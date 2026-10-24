Bengoetxea logra el apoyo de 83 organizaciones del PNV en Bizkaia y cuadruplica el respaldo a Etxanobe

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha logrado el apoyo de un total de 83 organizaciones municipales de las más de 120 con las que cuenta el PNV en Bizkaia para ser candidata a diputada general en el tercer día de votaciones de las bases en el proceso interno. La aspirante propuesta por el BBB casi cuadruplica los respaldos obtenidos por la actual mandataria foral, Elixabete Etxanobe, que suma hasta el momento 21 respaldos.

En esta tercera jornada del proceso electoral de la formación jeltzale se han celebrado 16 asambleas municipales en territorio vizcaíno. De ellas, 14 han votado a Bengoetxea y dos a Etxanobe.

La vicelehendakari ha logrado la victoria este viernes en los batzokis de Gautegiz, Meñaka, Ugao, Markina, Urduliz, Barrika, Gorliz, Zeanuri, Ea, Larrabetzu, Morga, Lekeitio, Karrantza y Arratzu, mientras que la actual diputada general ha ganado en Orozko e Igorre.

