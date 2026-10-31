EH Bildu reivindica la fuerza de la inteligencia y organización colectiva

En un acto celebrado en Hernani, Oihana Etxebarrieta, la cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, ha priorizado la comunidad frente al individualismo. En este sentido la coalición soberanista llama a participar en la manifestación convocada en Bilbao para el 14 de noviembre. Ha indicado que es un "momento histórico y toca hacer frente a la extrema derecha, también en las urnas".