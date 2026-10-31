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EH Bildu reivindica la fuerza de la inteligencia y organización colectiva

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HERNANI (GIPUZKOA), 31/10/2026.- El secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez (i), ha participado este sábado en Hernani (Gipuzkoa) en un acto político con la candidata de la formación al Congreso por Gipuzkoa Oihana Etxebarrieta (c).EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Antolakuntza kolektiboaren indarra aldarrikatu du EH Bilduk

EITB

Última actualización

En un acto celebrado en Hernani, Oihana Etxebarrieta, la cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, ha priorizado la comunidad frente al individualismo. En este sentido la coalición soberanista llama a participar en la manifestación convocada en Bilbao para el 14 de noviembre. Ha indicado que es un "momento histórico y toca hacer frente a la extrema derecha, también en las urnas".

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