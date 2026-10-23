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Balmaseda celebra su tradicional concurso de putxeras dentro de las fiestas de San Severino
Las Putxeras de Balmaseda llevan celebrándose desde 1971 y es una de las fechas marcadas en rojo por todos los habitantes de la villa. Hoy el olor a alubias cocidas a fuego lento y al carbón inunda el casco histórico.
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