San Severino
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Balmaseda celebra su tradicional concurso de putxeras dentro de las fiestas de San Severino

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18:00 - 20:00

Última actualización

Las Putxeras de Balmaseda llevan celebrándose desde 1971 y es una de las fechas marcadas en rojo por todos los habitantes de la villa. Hoy el olor a alubias cocidas a fuego lento y al carbón inunda el casco histórico.

Balmaseda Gastronomía Fiestas Sociedad

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