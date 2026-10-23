Se acerca uno de los días más grandes de Gernika-Lumo: como cada año, el último lunes de octubre acogerá su tradicional feria agrícola, una de las más importantes de Euskadi. La villa vizcaína congregará el 26 de octubre un total de 251 puestos.

Entre los productos a destacar cabe mencionar el queso, con un total de 42 puestos dedicados a este apreciado manjar. La mitad del queso que resulte ganador será subastado, como es tradición.

El pan y el pastel vasco son otros de los imprescindibles de la jornada, que contarán con 23 puestos. También habrá 10 puestos de conservas, 9 de hortalizas y verduras, 6 de frutas y otros 6 dedicados a patés y derivados del pato. La feria también reunirá a 5 puestos de derivados lácteos y 2 de plantas.

En cuanto a bebidas autóctonas, quienes visiten la feria contarán con 6 puestos dedicados a la sidra y hasta 16 al txakoli. Además, el mercado ofrecerá 56 puestos artesanos, así como de rosquillas y txosnas, entre otros, y se complementará con actuaciones de bertsolaris.

Un operativo de más de ochenta personas -entre miembros de Cruz Roja, la Ertzaintza, Policía Municipal y Bomberos- velará por la seguridad del recinto festivo. Durante la jornada, se hará una recepción a los alcaldes de Toro (Zamora), Alconchel (Badajoz) y El Burgo Ranero (Burgos).

Cesta punta por la tarde

Durante la celebración del mercado, el Ayuntamiento homenajeará, a los pelotaris campeones del mundo de cesta punta Lekerika y Barandika, así como a representantes de empresas locales que han destacado por su labor solidaria.

Ya por la tarde, se disputarán partidos de cesta punta que marcarán el inicio del Gernika Jai Alai Winter Series, con el enfrentamiento de Urreisti y Atain contra Goitia y Oyhenard; y de Erkiaga y Salegi contra Goixerri y Lekerika.