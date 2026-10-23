El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes los datos sobre calidad de vida del Estado en 2025 y concluye que los territorios de Hego Euskal Herria son los que mayor calidad de vida tienen, junto con La Rioja.

Navarra es el lugar del Estado donde la calidad es más alta, seguida por La Rioja, y la Comunidad Autónoma de Euskadi se sitúa en tercera posición. El pódium se mantiene igual que el año anterior.

El INE ha tenido en cuenta varios aspectos de la vida para hacer esta medición, entre ellos, la salud, educación, ocio, seguridad física, etcétera.

Ocio, medioambiente y educación, los aspectos mejor valorados

En Navarra destaca en ocio y relaciones sociales, entorno y medioambiente y experiencia general de la vida. En Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, sin embargo, los mejores datos se obtienen en condiciones materiales de vida y educación.

Los datos generales de INE afirman que la calidad de vida en el Estado español ha aumentado ligeramente en 2025, situándose en 101,74 puntos, frente a 101,43 del año anterior.

Ese aumento ha sido posible por la mejora de las condiciones materiales de vida, trabajo, salud, educación, entorno y medioambiente y experiencia general de la vida. Sin embargo, han empeorado las dimensiones de ocio y relaciones sociales y seguridad física y personal.

Los datos también demuestran que los hombres (con 102,48 puntos) tuvieron una calidad de vida superior a la de las mujeres (100,59). Ellas registran mayores niveles en educación y experiencia general de vida; ellos, en cambio, en seguridad física y personal y entorno y medioambiente.

Otro de los datos que destaca el INE es que la calidad de vida presenta valores más elevados para la población española (102,76 puntos) que para la extranjera de la Unión Europea (101,48) y del resto del mundo (97,28).