4.814 emakume indarkeria matxistaren biktima izan dira aurten Euskadin
Lurraldeka, urteko lehen sei hilabeteetan, Bizkaiak 3.044 eraso eta 2.446 emakume biktima zenbatu ditu, Gipuzkoak 1.915 biktimizazio, eta indarkeriaren biktima diren 1.550 emakume, eta Arabak 1.073 eraso eta 818 kaltetu. Gaur egun, 31 emakumek dute eskolta.
Euskadin indarkeria matxistaren biktima izan diren 4.814 emakume zenbatu ditu Ertzaintzak urteko lehen bederatzi hilabeteetan, eta zifra hori gorantz doa, Bingen Zupiria Segurtasuneko sailburuak emandako datuen arabera.
Emakume horien % 68,6 (3.304 emakume) bikotekideek edo bikotekide ohiek eragindako indarkeriaren biktima izan dira, % 19,5 familia barruko indarkeriaren biktima eta % 11,8 sexu-askatasunaren aurkako delituen biktima.
Halaber, Ertzaintzak emakumeen aurkako indarkeriagatiko 6.032 biktimizazio erregistratu ditu 2026ko urtarriletik irailera bitartean; izan ere, erasoa jasan duen emakume bakoitza eraso bat baino gehiagoren biktima izan daiteke.
Biktimizazio horien % 72,09 bikotekideek eta bikotekide ohiek eragindako indarkeriaren eremuan gertatu dira. Biktimizazioen % 18,05 familia barruko indarkeriari dagozkio, eta gainerako % 9,8a sexu-askatasunaren aurkako delituen eremuko biktimizazioei.
Lurraldeka, urteko lehen sei hilabeteetan, Bizkaiak 3.044 biktimizazio eta indarkeriaren biktima diren 2.446 emakume zenbatu ditu, Gipuzkoak 1.915 biktimizazio eta 1.550 biktima eta Arabak 1.073 biktimizazio eta 818 biktima.
Gaur egun, Ertzaintzak indarkeriaren biktima diren 6.927 emakumeri egiten die jarraipena, eta 7.248 espediente aktibo mantentzen ditu. Gainera, gaur egun, 31 emakumek dute eskolta.
Sailburuak Eusko Legebiltzarreko osoko bilkuran eman ditu datuak, Ainhoa Domaica PPko ordezkariak egindako galdera bati erantzunez. Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak babesteko sistemek lotura mugatua dutela salatu du Domaicak, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko EBAk (Emakumeen eta Etxekoen Babesa) eta Barne Ministerioko VIOGEN-2 aipatuta.
Biak 2024ko azarotik daude konektatuta, baina PPren arabera, modu mugatuan. Hala, biktima den emakume bat Euskadira iristen denean, ertzainek ezin dute espediente osoa eskuratu, datu partzialak baizik, eta alderantziz, euskal emakume bat kanpora joaten bada.
Domaicak datuen trukaketa mugatzea leporatu dio sailburuari, "emakume biktimei ematen zaien arretaren gainetik, Espainiako Poliziarekiko dituen fobia politikoak lehenesteagatik".
Sailburuak uko egin dio gai horri buruz PPrekin eztabaidatzeari, eta honakoa adierazi du: "Bi sistemak informazio guztiarekin konektatzearen aldeko apustua egiten dugula, espediente bakoitzaren atzean erantzun eraginkorra, azkarra eta koordinatua behar duen emakume bat dagoelako".
Zupiriak defendatu duenez, gai honetan aritzen diren ertzainek "lan handia eta oso ona egiten dute; dena hobetu daiteke, baina espedienteak modu automatikoan eta berehala partekatzen dira".
Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, kontuan hartu gida honetako aholkuak eta/edo deitu doako telefono hauetako batera: 900 840 111 (Euskadiko telefonoa), 016 (Espainiako Estatuko telefonoa) edo 3919 (Iparraldeko telefonoa, 24 orduz martxan, igande eta jaiegunetan izan ezik, 09:00etatik 18:00etara). Ez dute arrastorik uzten fakturan, baina bai telefonoan bertan; beraz, gogoratu ezabatzeaz.