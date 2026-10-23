251 postu izango dira Gernikako Urriko Azken Astelehenean
Dena prest euskal nekazal-azoka handienetarako: 251 postu izango dira datorren astelehenean.
Gernika-Lumoko egunik handienetakoaren atarian gaude: urtero bezala, urriko azken astelehenean nekazaritza azoka izango da Gernikan, Euskal Herriko handienetakoa. Urriaren 26an, 251 postu izango dira bertan.
Gazta da azokako produkturik aipagarrienetakoa, eta entzutetsua izaten da lehiaketako gazta irabazlearen enkantea. 42 postutan salduko dute aurten gazta.
Horrez gain, bestelakoak eskainiko dituzte beste hainbat postutan: kontserbak (10), barazkiak (9), fruta (6), pateak (6), esnekiak (5) eta loreak (2). Halaber, sagardoa (6) eta txakolina (16) ere erosi ahalko dituzte bisitariek. Gainera, artisau-postuak (56) egongo dira, baita erroskillak saltzekoak eta txosnak ere. Eta, urtero legez, bertsolariak ere izango dira.
Bestalde, 80 pertsona baino gehiago izango dira jai-esparrua zaintzen, Gurutze Gorriko kideak, Ertzaintza eta Udaltzaingoaren agenteak eta suhiltzaileak tartean. Egunean zehar, harrera egingo diete Toro (Zamora), Alconchel (Badajoz) eta El Burgo Ranero (Burgos) udalerrietako alkateei.
Zesta-punta, arratsaldean
Udalak Lekerika eta Barandika puntistak omenduko ditu, munduko txapelketa irabazi baitute, baita enpresa batzuk ere, egindako lan solidarioa eskertzeko.
Arratsaldean, bi partida jokatuko dira Gernika Jai Alai Winter Series txapelketa hasteko. Lehenengoan, Urreisti eta Atain Goitia eta Oyhenarden aurka arituko dira; bigarrenean, Erkiagak eta Salegik Goixerri eta Lekerika izango dituzte aurkari.