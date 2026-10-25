PROTESTAS EN FRANCIA
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Macron anuncia que presentará medidas "muy concretas" a las reivindicaciones de los estudiantes este mismo lunes

El primer ministro, Sébastien Lecornu, se reúne este lunes con representantes de organizaciones estudiantiles, docentes, sindicatos, organizaciones empresariales, autoridades territoriales y parlamentarios para tratar de apaciguar las protestas sociales.
Paris (France), 18/10/2026.- (From L) France's Justice Minister Gerald Darmanin, France's Prime Minister Sebastien Lecornu, France's President Emmanuel Macron, France's Interior Minister Laurent Nunez, and French Government Secretary General Laurence Marion take part in an Interministerial Crisis Meeting chaired by France's President at the Elysee Presidential Palace, in Paris, France, 18 October 2026, the day after riots and looting on the sidelines of nationwide protests against the high cost of living. The French president was to give a televised address at 18:00 GMT on 18 October 2026, his office said, in the wake of violent protests that rocked the country. The broadcast was to take place after a meeting between Macron and various ministers, the Elysee said. (Protestas, Disturbios, Francia) EFE/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT
Macron con varios de sus ministros en una reunión extraordinaria para analizar la actual crisis. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Macronek iragarri du neurri "oso zehatzekin" erantzungo diela ikasleen aldarrikapenei

Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno francés presentará este lunes respuestas "muy concretas" a las reivindicaciones de los estudiantes, ha anunciado este domingo el presidente Emmanuel Macron, después de más de un mes de movilizaciones estudiantiles.

"El viernes me reuní con los sindicatos de estudiantes de Secundaria y escuché las expectativas legítimas de nuestra juventud. El primer ministro y los ministros continuarán este diálogo a partir de mañana y aportarán respuestas muy concretas", ha escrito Macron en sus redes sociales.

Está previsto que el primer ministro, Sébastien Lecornu, reúna mañana lunes a representantes de organizaciones estudiantiles, docentes, sindicatos, organizaciones empresariales, autoridades territoriales y parlamentarios para tratar de apaciguar las protestas sociales que sacuden Francia este otoño.

Los estudiantes reclaman, entre otras medidas, la derogación de Parcoursup, la plataforma de acceso a la universidad, una reforma de los horarios escolares muy largos y la creación de más plazas universitarias, así como la mejora de los centros educativos.

En su mensaje, Macron también ha agradecido a las fuerzas del orden su labor de garantizar el orden público durante las movilizaciones de la víspera, en la segunda jornada de protestas por el encarecimiento del coste de la vida y en defensa del poder adquisitivo, así como de los servicios públicos.

Nuevas protestas el próximo sábado

Por su parte, los convocantes de las movilizaciones de los dos últimos fines de semana -sindicatos, estudiantes y 'chalecos amarillos'- han llamado a una nueva jornada de protesta el próximo sábado y preparan una huelga general para el 5 de noviembre, con la que pretenden aumentar la presión sobre Macron.

Para calentar motores, la coordinadora de los 'chalecos amarillos' ha convocado para el viernes próximo concentraciones con caceroladas frente a la Asamblea Nacional, para protestar contra la "deriva autoritaria" de Macron, al permitir solo las manifestaciones sindicales.

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