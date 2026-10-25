El Gobierno francés presentará este lunes respuestas "muy concretas" a las reivindicaciones de los estudiantes, ha anunciado este domingo el presidente Emmanuel Macron, después de más de un mes de movilizaciones estudiantiles.

"El viernes me reuní con los sindicatos de estudiantes de Secundaria y escuché las expectativas legítimas de nuestra juventud. El primer ministro y los ministros continuarán este diálogo a partir de mañana y aportarán respuestas muy concretas", ha escrito Macron en sus redes sociales.

Está previsto que el primer ministro, Sébastien Lecornu, reúna mañana lunes a representantes de organizaciones estudiantiles, docentes, sindicatos, organizaciones empresariales, autoridades territoriales y parlamentarios para tratar de apaciguar las protestas sociales que sacuden Francia este otoño.

Los estudiantes reclaman, entre otras medidas, la derogación de Parcoursup, la plataforma de acceso a la universidad, una reforma de los horarios escolares muy largos y la creación de más plazas universitarias, así como la mejora de los centros educativos.

En su mensaje, Macron también ha agradecido a las fuerzas del orden su labor de garantizar el orden público durante las movilizaciones de la víspera, en la segunda jornada de protestas por el encarecimiento del coste de la vida y en defensa del poder adquisitivo, así como de los servicios públicos.

Nuevas protestas el próximo sábado

Por su parte, los convocantes de las movilizaciones de los dos últimos fines de semana -sindicatos, estudiantes y 'chalecos amarillos'- han llamado a una nueva jornada de protesta el próximo sábado y preparan una huelga general para el 5 de noviembre, con la que pretenden aumentar la presión sobre Macron.

Para calentar motores, la coordinadora de los 'chalecos amarillos' ha convocado para el viernes próximo concentraciones con caceroladas frente a la Asamblea Nacional, para protestar contra la "deriva autoritaria" de Macron, al permitir solo las manifestaciones sindicales.