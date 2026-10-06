Protestas en Francia
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Los estudiantes franceses mantienen la presión sobre el Gobierno tras nuevas y multitudinarias protestas en todo el país

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Frantziako ikasleek Gobernuaren gaineko presioari eutsi diote, protesta berri eta jendetsuekin herrialde osoan

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Entre 250.000 y 400.000 estudiantes, según Gobierno y organizadores, han salido este martes a las calles de las principales ciudades francesas, con París a la cabeza, para demostrar al Ejecutivo de Emmanuel Macron que no tienen intención de aflojar en sus reivindicaciones justo cuando se cumplen dos semanas del inicio de las protestas.

Francia Manifestaciones Educación Internacional

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