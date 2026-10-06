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Los estudiantes franceses mantienen la presión sobre el Gobierno tras nuevas y multitudinarias protestas en todo el país
Entre 250.000 y 400.000 estudiantes, según Gobierno y organizadores, han salido este martes a las calles de las principales ciudades francesas, con París a la cabeza, para demostrar al Ejecutivo de Emmanuel Macron que no tienen intención de aflojar en sus reivindicaciones justo cuando se cumplen dos semanas del inicio de las protestas.
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