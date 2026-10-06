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Frantziako ikasleek Gobernuaren gaineko presioari eutsi diote, protesta berri eta jendetsuekin herrialde osoan
Gobernuaren eta antolatzaileen arabera, 250.000 eta 400.000 ikasle inguru atera dira astearte honetan Frantziako hiri nagusietako kaleetara, Paris buru zutela, Emmanuel Macronen Gobernuari erakusteko ez dutela aldarrikapenak lasaitzeko asmorik, justu protestak hasi zirenetik bi aste bete direnean.
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