Myanmarrek rohingyen aurkako genozidioa egin zuela ondorioztatu du Nazioarteko Zigor Auzitegiak
Hagako Auzitegiak genozidioagatik estatu bat zigortzen duen lehen aldia da.
Nazioarteko Zigor Auzitegiak gaur, osteguna, ebatzi du Myanmargo segurtasun indarrek rohingya gutxiengo musulmanaren aurkako genozidioa egin zuela, herrialdearen mendebaldean, Rakhine Estatuan, 2017an egindako operazio militarretan. Epai historikoa da, izan ere, Hagako Auzitegiak genozidioagatik estatu bat zigortzen duen lehen aldia da.
Epaimahaiak gehiengoz hartu du erabakia, aldeko bederatzi botorekin eta kontrako seirekin. Auzitegiaren arabera, frogatu egin da Myanmarrek gutxiengo etniko musulmanaren "zati handi bat suntsitzeko asmoa" zuela. Hain zuzen ere, elementu hori garrantzitsua da, NBEren Genozidioaren Konbentzioaren arabera, genozidioa egon dela juridikoki ebazteko.
"Zentzuzkoa da Myanmargo indarrek genozidioa egiteko asmoz jokatu zutela ondorioztatzea", adierazi du Yuji Iwasawa epaileak.
Halaber, Nazioarteko Zigor Auzitegiak frogatutzat jo du Myanmargo segurtasun indarrek rohingya gutxiengo musulmaneko 10.000 pertsona inguru erail zituztela, eta sexu indarkeria erabili eta adin txikikoen kontra egin zutela.
Ganbiak 2019an salatu zuen Myanmar Hagako Auzitegiaren aurrean, rohingyen aurkako genozidioa egitea leporatuta. Zazpi urte geroago iritsi da epaia eta irmoa da.
Rohingyei kalte ordainak ematera zigortu du
Nazioarteko Justizia Auzitegiak Myanmarri agindu dio desplazatutako rohingyen itzulera "segurua, boluntarioa eta duina" ahalbidetzeko, eta biktimei kalte-ordainak emateko. Hala ere, ez du kalte-ordainen zenbatekorik zehaztu.
2017ko operazio militarraren ondorioz, 700.000 rohingyak baino gehiagok ihes egin zuten Bangladeshera eta beste herrialde batzuetara.
Genozidioa ikertzea agindu dio Myanmarri
Bestalde, Hagako Auzitegiak genozidioa ez ikertzea leporatu dio Myanmarri. Hori dela eta, genozidio ekintzak egiteagatik susmagarri direnak ikertzeko eta zigortzeko agindu dio.