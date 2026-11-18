Demokratek jokoan zegoen azken eserlekua lortu dute Alaskan, eta Senatuko abantaila areagotu
Mary Peltola demokrata senatari izango da, Dan Sullivan errepublikanoari aulkia kendu egin dio eta. Errepublikanoei demokratek hauteskundeotan kendutako bederatzigarren aulkia da: 56 senatari dituzte orain urdinek, eta 44, gorriek.
Aurrera doa Estatu Batuetako hainbat estatutan boto-zenbaketa, eta demokratak abantaila handitzen ari dira Senatuan. Azken erabakia Alaskakoa izan da: Mary Peltola demokrata senatari izango da, Dan Sullivan errepublikanoari eserlekua kenduta. Hala, jokoan zegoen azken aulkia eskuratu berri dute demokratek Alaskan. Errepublikanoei hauteskundeotan bederatzi eserleku kendu dizkiete: 56 senatari dituzte orain urdinek, eta 44, gorriek.
CNNren proiekzioaren arabera, botoen % 99 zenbatuta, Peltolak botoen % 50,1 lortu ditu (141.637 boto), eta 11.475 botoren aldea atera dio Sullivan egungo senatari errepublikanoari (130.162). Peltola da 2008tik Alaskan Senaturako hauteskundeak irabazi dituen lehen demokrata.
"Ibilbidea gure estatua zerbitzatzen eman duen alaskar gisa, ez dago ohore handiagorik enpresen gutizien aurkako borrokan alaskarren babesa izatea baino, kostuak murrizteko eta Alaskari lehentasuna emateko", adierazi du Peltolak bere sare sozialetan, albistea jaso bezain pronto.
Gauzak horrela, Alaskak bat egin du demokraten Senatuko garaipen-oldearekin; izan ere, alderdiak beste zortzi estatutan ere eserlekuak kendu dizkie errepublikanoei: Ipar Carolinan, Hego Carolinan, Iowan, Kansasen, Mainen, Mississippin, Ohion eta Texasen.
Nolanahi ere, gatazka ere izan da: errepublikanoek salatu dute demokratek Dan Sullivan izeneko hautagai independente baten inskripzioa antolatu zutela nahasmena sortzeko. Hala ere, Daniel J. Sullivan Jr. hautagai independenteak 4.684 boto baino ez ditu lortu, Peltolak egungo senatariarekiko duen aldea baino gutxiago.
Senatuan demokratek lortutako garaipena Jonathan Kreiss-Tomkinsek Alaskako gobernadore izateko hauteskundeetan lortutakoari gehitu behar zaio. Horrela, Kreiss-Tomkins bere alderdiko lehen hautagaia da 2002tik hauteskunde horiek irabazten.
Luzatu egin da Alaskan boto-zenbaketa, urruneko erkidegoen zailtasun logistikoengatik eta posta bidezko botoa emateko epeengatik, atzerritik bidalitako boto-txartelak hauteskundeak egin eta hamabost egunera arte jasotzeko aukera baitago.