Depardieuk bi sexu-eraso onartu ditu eta barkamena eskatu die biktimei
Frantziako aktoreari 18 hilabeteko kartzela-zigorra ezarri zioten 2021eko filmaketa batean egindako bi sexu-erasorengatik. Ez du kartzelan sartu beharko.
Gerard Depardieuk onartu egin du 2021ean egindako bi sexu-erasorengatik jarri zioten 18 hilabeteko kartzela-zigorra, eta barkamena eskatu die "sufritu dutenei". 2025eko maiatzean zigortu zuten, eta zehapenak ez du ekarriko kartzelan sartzea.
"Justiziak bere iritzia eman du. Errudun aitortu naute. Ulertzen dut, eta zigor hau onartzen dut ", idatzi du ohar batean, epaiketa apelazioan hasi behar zen egun berean. Uko egin dio prozesu horri, eta, beraz, epaia behin betikoa da.
Aktore frantziarrak aitortu duenez, filmaketetan, denbora luzez, "probokazioaren eta maltzurkeriaren atzean" ezkutatu zen, eta horrek "zenbait keinu" egitera eraman zuen. Keinu horiek ezin dira “ondoriorik gabe” geratu, batez ere "pertsona boteretsu batek" egiten dituenean.
Horren aurrean, Depardieuk barkamen eskaera “sakon eta zintzoa” aurkeztu die bere jarreragatik "sufritu" dutenei.
"Inoiz ez dut izan emakumeak zauritzeko asmorik (...), baina asmoak ez du inola ere kaltea desagerrarazten. Gaur egun desagertuta dagoen mundu batekoa naizela ulertu dut", esan du 78 urteko aktoreak.
2021ean, Les volets verts filmaren filmazioan, 54 urteko dekoratzaile bati eta 34 urteko zuzendari laguntzaile bati sexu-erasoa egiteagatik zigortu dute. Bere hasierako asmoa epaiaren aurkako helegitea jartzea izan zen, baina joan den astean atzera egiteko demanda bat aurkeztu zuten bere abokatuak. Horren arabera, gaur hastekoa zen epaiketa baliogabetu eta epaia behin betiko bihurtu zen.
Epai hark frogatutzat eman zuen interpreteak emakumeekin gehiegikeriaz jokatzen zuela, eta bere izaera "zakarra" eta "ahoberoa" zela, akusatuak berak aitortuta. Epaileek gaineratu zuten Depardieuk ez zituela egitateak onartu eta ez zuela barkamenik eskatu, eta, beraz, ez zuela onespenaren kontzeptua onartu.
Aktoreak antzeko hogei bat salaketa jaso ditu, horien artean Charlotte Arnould aktorearena. 2018an bortxatzeagatik salatu zuen.