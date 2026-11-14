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Gurutzaontzi turistiko bat irauli da Mississippi ibaian, petrolio-ontzi batekin talka egin ostean
Istripuaren ondorioz, erreskate-operatibo zabala jarri behar izan dute martxan, eta larrialdi-zerbitzuek eta beste ontzi batzuek parte hartu dute bertan. 32 pertsona ospitaleratu dituzte zauri arinekin, eta istripuaren arrazoiak ikertzen ari dira oraindik.
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