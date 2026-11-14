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Un crucero turístico vuelca en el río Misisipi tras chocar contra un buque cisterna

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Barco hundido en Misisipi
18:00 - 20:00
Momento del accidente. Imagen de RR.SS.
Euskaraz irakurri: Gurutzaldi turistiko bat Mississippi ibaian irauli da, zisterna-ontzi baten aurka talka egin ondoren

Última actualización

El accidente ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de rescate, en el que han participado equipos de emergencia y otras embarcaciones. 32 personas han sido hospitalizadas con heridas leves y las causas del suceso continúan bajo investigación.

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