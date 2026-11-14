Caos aéreo
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EE. UU. reanuda los vuelos tras cuatro horas de suspensión por un problema de comunicaciones

La Administración de Donald Trump ha atribuido el incidente, que ha provocado miles de retrasos aéreos, a una caída del sistema de comunicaciones y ha descartado que se debiera a un ataque terrorista.

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AME6910. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 13/11/2026.- Un pasajero observa una pantalla de vuelos tras la suspensión que hizo la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos este viernes, en el aeropuerto Internacional de Miami (EE.UU.). EFE/ Alberto Boal
18:00 - 20:00
La interrupción ha provocado más de 10 000 retrasos y al menos 4700 cancelaciones de vuelos en todo el país. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: AEBk hegaldiei ekin die berriro, komunikazio arazo batengatik lau orduz etenda egon ondoren

EITB

Última actualización

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ha levantado la suspensión nacional de despegues, que ha paralizado durante cuatro horas las salidas en los aeropuertos del país debido a una interrupción en las comunicaciones, aunque las operaciones aéreas tardarán en volver a la normalidad.

La Administración de Donald Trump ha atribuido el incidente, que ha provocado miles de retrasos aéreos, a una caída del sistema de comunicaciones y ha descartado que se debiera a un ataque terrorista.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el secretario de Transporte, Sean Duffy, ha confirmado la reapertura del espacio aéreo, aunque ha advertido de que el tráfico tardará en recuperar la normalidad.

"Vamos a intentar trasladar tantos de esos aviones como podamos esta noche, si contamos con suficientes tripulaciones para realizar esos vuelos. Si no, empezaremos mañana por la mañana", ha dicho.

En la misma comparecencia, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha descartado que se hubiera producido un ataque contra Estados Unidos y ha asegurado que el incidente no estaba relacionado con la caída de Microsoft del jueves.

Duffy ha explicado que los sistemas de telecomunicaciones analógicos de la FAA han sufrido una sobrecarga de datos que ha provocado inconsistencias en la información transmitida por sus enrutadores, lo que ha llevado a las autoridades a apagar el sistema como medida preventiva.

El secretario pidió al Congreso autorizar "fondos de emergencia" para poder modernizar la infraestructura de control aéreo.

La interrupción ha provocado más de 10 000 retrasos y al menos 4700 cancelaciones de vuelos en todo el país, según los datos de FlightRadar.

La acumulación de incidencias podría prolongar las alteraciones en las operaciones aéreas durante el fin de semana.

Estados Unidos Internacional

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