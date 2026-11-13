La UE abre un intenso debate sobre quién liderará la negociación en la mesa con Moscú

Los países de la Unión Europea esperan decidir en las próximas dos semanas quién liderará la representación europea en las negociaciones entre Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra. La cuestión ha cobrado urgencia después de que Estados Unidos invitara a los socios europeos a participar directamente en los contactos con Moscú, tras la última visita de sus negociadores a Rusia.

El asunto se ha abordado este viernes en una cumbre europea informal, inicialmente centrada en la inteligencia artificial, aunque sin previsión de adoptar decisiones. A su llegada, los líderes comunitarios han coincidido en la necesidad de que la UE tenga un sitio en la mesa de negociación para defender sus intereses y apoyar a Ucrania, si bien persisten las diferencias sobre quién debe asumir esa representación.

Kallas reivindica su liderazgo europeo

Entre los posibles candidatos figuran el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, aunque todavía no existe consenso. La propia Kallas ha defendido que Europa no debe permitir que el Kremlin influya en la elección de su interlocutor y ha advertido de que Rusia podría preferir a un representante europeo más débil.

Kallas ha reivindicado su papel como representante de los Veintisiete en las negociaciones de paz sobre Ucrania y ha asegurado que Rusia rechaza su presencia porque "no quiere a nadie fuerte al otro lado". Por ello, Kallas ha defendido que Europa debe tener capacidad para influir en el resultado de las conversaciones, ha reclamado un alto el fuego como primer paso para comprobar la voluntad de paz de Moscú y ha advertido de que las divisiones internas de la UE beneficiarían al Kremlin, por lo que ha pedido mantener una posición común y centrarse en el contenido de las negociaciones.

Francia y Alemania tampoco parecen dispuestas a renunciar al protagonismo que han mantenido hasta ahora. El primer ministro irlandés, Micheál Martin, ha señalado que espera que la decisión se tome en las próximas dos semanas y ha defendido que el representante europeo tenga en cuenta también a países como Reino Unido y Noruega, implicados en el apoyo a Kiev.

Por su parte, el primer ministro sueco en funciones, Ulf Kristersson, ha restado importancia al debate sobre quién encabezará la representación y ha defendido que lo fundamental es garantizar los intereses europeos, especialmente en cuestiones como la financiación y la futura adhesión de Ucrania a la UE.

La futura participación europea fue anunciada por el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, quien confirmó que habrá una nueva ronda de conversaciones con representantes de Moscú y Kiev, con presencia de socios europeos y el visto bueno de Vladímir Putin. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, celebró la decisión al considerar que permitirá a Europa dejar de estar al margen de los contactos y participar directamente en las conversaciones sobre el futuro de Ucrania.