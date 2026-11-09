Francia acusa a Irán del ataque informático contra frigoríficos de supermercados

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha acusado al régimen iraní como autor de los ciberataques que sufrieron los sistemas de refrigeración de varias cadenas de distribución el pasado octubre y ha anunciado que habrá sanciones europeas contra los responsables. La Fiscalía de París también ha abierto una investigación al respecto.



"La responsabilidad de este ataque es del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de la República Islámica de Irán", ha dicho en declaraciones a la prensa durante la primera jornada de la reunión de los jefes de la diplomacia del G7 en París.



Barrot ha subrayado que "es un ataque de una amplitud y de una agresividad inéditas. Es el primer ciberataque de sabotaje a gran escala en el territorio francés y un ataque grave contra los intereses de la nación y contra la seguridad de las francesas y los franceses".



A ese respecto, ha recordado que las perturbaciones afectaron a cerca de 700 instalaciones de grupos de distribución el 11 y el 12 de octubre y se tradujeron en averías de maquinaria, grandes cantidades de mercancía dañada e incendios.

Francia ha convocado al embajador de Irán en Francia, y ha avanzado que se aplicarán "sanciones a escala europea contra todos los responsables". Además, ha añadido que se adoptará "cualquier otra medida proporcionada y necesaria pública o no para responder a este ataque y disuadir a las que y a los que quisieran repetirla".



El gobierno galo no ha determinado aún la autoría de los ciberataques a los bancos de sangre.



La Fiscalía también investiga lo sucedido

Por su parte, la Fiscalía de París ha anunciado la apertura de una investigación al respecto. La fiscal de París, Laure Beccuau, ha asegurado en un comunicado que los delitos "se ven agravados por la circunstancia de haber sido cometidos con el objetivo de servir a una potencia extranjera, en este caso Irán, además de la participación en una asociación delictiva con miras a la preparación de un delito", prosigue.

La Fiscalía de París apunta principalmente al líder del grupo iraní Shahid Kavé, una unidad dependiente del Mando de Seguridad Informática de la Guardia Revolucionaria iraní. Sus dos lugartenientes y "cualquier otra persona que pueda ser identificada" también están siendo investigados.

Tras semanas de investigaciones, la Fiscalía dice que ha detectado el "'modus operandi' del grupo, que utiliza el idioma persa y direcciones IP que apuntan a terminales ubicadas en Irán.

