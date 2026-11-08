Eisenkot augura acciones políticas "creativas y extraordinarias" tras asumir el encargo de formar gobierno en Israel
El líder del partido israelí Yashar, Gadi Eisenkot, ha planteado este domingo la necesidad de acometer acciones políticas "creativas y extraordinarias" tras asumir formalmente el encargo de formar gobierno en Israel de manos del presidente israelí, Isaac Herzog.
"Asumo el encargo que se me entrega hoy aquí para liderar el establecimiento de un gobierno de emergencia nacional. Para ello serán necesarias acciones políticas creativas y extraordinarias", ha afirmado desde la sede de la Presidencia israelí.
"Israel no se puede permitir perder tiempo ni repetir interminablemente otras elecciones", ha añadido el líder del partido centrista, que tendrá que negociar para lograr el apoyo suficiente en la Knesset o Parlamento israelí.
Así, ha apelado al partido Likud del primer ministro saliente, Benjamin Netanyahu, y al Partido Sionismo Religioso. "Si realmente creen que es el momento para la unidad, como han dicho al presidente, no puedo imaginar ningún motivo por el que no puedan venir y apoyar a un gobierno liderado por mí y los principios que he presentado", ha ofrecido. Eisenkot ha destacado que su "puerta está abierta y mi mano, extendida" a todas las facciones y representantes electos "que entiendan la gravedad de este momento y estén dispuestos a dar pasos valientes por el Estado de Israel".
Por contra, "cualquiera que intente sabotear la formación de gobierno por motivos personales y no sustanciales será recordado en la historia como quien no salvó a Israel en un momento de emergencia".
Eisenkot, antiguo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, ha apelado al "profundo sentido del deber" y a la "comprensión clara" de la "pesada responsabilidad que recae en mis hombros". "Conmigo y ante mi están los ojos de todos los ciudadanos de Israel", ha planteado.
Eisenkot ha advertido de que Israel "está en un momento desafiante y decisivo". "Los escenarios de guerra siguen abiertos a la vez", ha resaltado.
"Estamos en medio de una crisis diplomática devastadora. Incluso nuestros más estrechos amigos y aliados estratégicos dicen que tienen que reconsiderar sus relaciones con nosotros", ha señalado.
Herzog, por su parte, ha emplazado a Eisenkot a hacer "todo lo posible". "Espero que haga todo lo posible para formar un gobierno que sirva a toda la nación. Espero con todo mi corazón que el gobierno que se forme lleve a la unidad, conexión y sanación de todas las partes de la nación", ha declarado.
El partido árabe Raam apoyaría un gobierno de Eisenkot en Israel incluso sin un acuerdo de coalición
El partido árabe-israelí Raam ha anunciado que apoyará a Eisenkot como primer ministro de Israel incluso si no se cierra primero un acuerdo de coalición, según ha informado el diario israelí Haaretz.
Raam cuenta con ocho votos en la Knesset o Parlamento israelí, lo que acercaría a los partidos afines a Eisekot, que controlan 48 escaños de los 120 que conforman la Cámara, a los 61 diputados necesarios para conseguir una mayoría.
La Lista Conjunta, el otro partido árabe-israelí, tiene otros once escaños y también se ha mostrado favorable a un gobierno de Eisenkot, aunque su postura oficial hasta el momento es la abstención, no el voto a favor.
El partido, según la noticia publicada por Haaretz citando fuentes de la formación, quiere evitar que Eisenkot tenga que depender del partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá.
Como primer paso, tanto Raam como la Lista Conjunta esperan que se elija a un nuevo presidente de la Knesset a pesar de que desde el partido Yashar de Eisenkot el discurso oficial es que rechazan depender de los partidos árabes.
Opositor Líberman reitera: "un gobierno con ultraortodoxos mejor que con partidos árabes"
El opositor israelí derechista Avigdor Líberman del partido Israel Beitenu reiteró este domingo que no apoyará un gobierno en el que participen los partidos árabes -Raam o la Lista Conjunta- y ha instistido en que "llegar a un entendimiento" con las formaciones ultraortodoxas no equivale a "borrar líneas rojas". En campaña dijo que que el servicio militar fuese obligario para todos era una línea roja, pero los ultraortodoxos están en contra.
"Quienes me critican por intentar llegar a entendimientos con los partidos ultraortodoxos son, a menudo, los mismos que preferirían formar un gobierno apoyándose en Raam y en la Lista Conjunta", dijo en X Líberman, en respuesta a las reacciones causadas desde el viernes, cuando anunció que sería flexible sobre el reclutamiento de los religiosos..
"Eso no sucederá. No prestaré mi apoyo a la formación de un gobierno de ese tipo, el cual, a mi juicio, socavaría la seguridad y devolvería a Netanyahu al poder", añadió sobre los partidos árabes, a los que acusó incluso de identificarse "con Hamás" y dijo que respaldan la noción de que Israel ha cometido "genocidio y crímenes de lesa humanidad" en Gaza.
Las opciones que tiene Eisenkot
Las opciones ahora para Eisenkot son diversas: formar un gobierno que dependa del apoyo -incluso sin carteras- de los dos partidos de mayoría palestina de Israel, a lo que se niega de forma rotunda Líberman, pero también de cierto modo el propio Eisenkot con sus cuatro condiciones para unirse a su coalición "sionista".
Otra posibilidad para Eisenkot sería contar con el apoyo de los dos partidos ultraortodoxos de Israel, que consiguieron un total de 13 escaños y que se niegan a que los estudiantes de sus yeshivas (escuelas religiosas judías) tengan que servir en el Ejército israelí.
Una tercera opción sería un gobierno de "unidad nacional", al que hizo alusión ayer Netanyahu en un dramático videomensaje, que integre al Yashar! de Eisenkot, el Likud de Netanyahu y a otras formaciones políticas judías del bloque opositor.