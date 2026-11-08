Eisenkot augura acciones políticas "creativas y extraordinarias" tras asumir el encargo de formar gobierno en Israel

Opositor Líberman reitera: "un gobierno con ultraortodoxos mejor que con partidos árabes"

El opositor israelí derechista Avigdor Líberman del partido Israel Beitenu reiteró este domingo que no apoyará un gobierno en el que participen los partidos árabes -Raam o la Lista Conjunta- y ha instistido en que "llegar a un entendimiento" con las formaciones ultraortodoxas no equivale a "borrar líneas rojas". En campaña dijo que que el servicio militar fuese obligario para todos era una línea roja, pero los ultraortodoxos están en contra.



"Quienes me critican por intentar llegar a entendimientos con los partidos ultraortodoxos son, a menudo, los mismos que preferirían formar un gobierno apoyándose en Raam y en la Lista Conjunta", dijo en X Líberman, en respuesta a las reacciones causadas desde el viernes, cuando anunció que sería flexible sobre el reclutamiento de los religiosos..



"Eso no sucederá. No prestaré mi apoyo a la formación de un gobierno de ese tipo, el cual, a mi juicio, socavaría la seguridad y devolvería a Netanyahu al poder", añadió sobre los partidos árabes, a los que acusó incluso de identificarse "con Hamás" y dijo que respaldan la noción de que Israel ha cometido "genocidio y crímenes de lesa humanidad" en Gaza.



Las opciones que tiene Eisenkot

Las opciones ahora para Eisenkot son diversas: formar un gobierno que dependa del apoyo -incluso sin carteras- de los dos partidos de mayoría palestina de Israel, a lo que se niega de forma rotunda Líberman, pero también de cierto modo el propio Eisenkot con sus cuatro condiciones para unirse a su coalición "sionista".



Otra posibilidad para Eisenkot sería contar con el apoyo de los dos partidos ultraortodoxos de Israel, que consiguieron un total de 13 escaños y que se niegan a que los estudiantes de sus yeshivas (escuelas religiosas judías) tengan que servir en el Ejército israelí.



Una tercera opción sería un gobierno de "unidad nacional", al que hizo alusión ayer Netanyahu en un dramático videomensaje, que integre al Yashar! de Eisenkot, el Likud de Netanyahu y a otras formaciones políticas judías del bloque opositor.