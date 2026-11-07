El presidente israelí encomienda al líder opositor Eisenkot formar un nuevo Gobierno

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha anunciado este sábado su decisión de encomendar al líder opositor, Gadi Eisenkot, el mandato de formar un nuevo Gobierno tras las elecciones del pasado 27 de octubre.



"El presidente Herzog ha invitado a Gadi Eisenkot a la residencia presidencial, donde, mañana a las 17:00 horas (15:00 GMT), se le encomendará la tarea de formar Gobierno", ha detallado la Presidencia en un comunicado.



Durante la ronda de consultas con los diferentes partidos de la Knéset, el Parlamento israelí, Eisenkot sumó un total de 67 recomendaciones de parlamentarios, frente a las 46 obtenidas por el aún primer ministro Benjamín Netanyahu, después de que Judaísmo Unido de la Torá (UTJ) -con 7 escaños e históricamente en la coalición de Netanyahu- declinase recomendar a ningún candidato.



Una vez que el presidente elige a un miembro, este dispone de 28 días, prorrogables otros 14 días, para constituir un nuevo Ejecutivo. Si no lo consigue en esos 42 días, Herzog puede elegir a otro candidato para que intente formar Gobierno.



Netanyahu, quien ha sido primer ministro de Israel durante 19 años en diferentes periodos, ha realizado un llamamiento a favor de un "Gobierno de unidad", con su Likud junto a partidos de la oposición, a fin de que las formaciones árabes no formen parte del Gobierno: "Porque está en juego nuestra propia supervivencia. Con un Gobierno como este, Israel, sencillamente, no sobrevivirá", ha dicho.



Por su parte, en otro comunicado, la formación Yashar!, de Eisenkot, ha calificado el videomensaje de Netanyahu de "discurso histérico" y añadió que solo "habla de 'unidad' cuando se da cuenta de que sus días en el cargo están contados" y ha invitado al primer ministro a anunciar, en favor de la "unidad", el fin de su alianza "con los extremistas" sionistas religiosos y su disposición "a integrarse en un Gobierno encabezado por el primer ministro Eisenkot".

El propio Eisenkot ha escrito un menseja en su cuenta de X llamando a formar un "gobierno nacional de emergencia" tras su designación.

Yusef Yabarín, líder del la principal lista árabe de Israel ha manifestado que "al apoyar a Eisenkort, hemos elegdido lo menos malo". El dirigente aboga con colaborar con él para reemplazar a Netanyahu, pese a las diferencias ideológicas.