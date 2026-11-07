Un incendio calcina una empresa de residuos plásticos en el puerto de Bilbao

Un incendio en el puerto de Bilbao afecta a una empresa de residuos plásticos que ha quedado calcinada.

Una decena de dotaciones de bomberos de Bizkaia trabajan desde las 4:30 de la madrugada para controlar y extinguir el fuego. Efectivos de la Ertzaintza también se han desplazado al lugar.

Según fuentes del puerto, la localización de la nave que ha ardido ha provocado una gran alarma en el lugar, ya que la empresa afectada, que se dedica a la gestión de residuos plásticos, está rodeada de otras que trabajan con productos altamente peligrosos.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, se desconoce la causa que ha provocado el fuego. El origen del incendio está siendo investigado.