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Una de cada tres personas trabajadoras que viven de alquiler está en riesgo de pobreza, según la organización Intermón Oxfam

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Alokairuan bizi dira hiru langiletik bat pobrezian dago, Intermon Oxfam erakundearen arabera

EITB

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Es el caso de la inquilina Candy Rivas, quien ha aprendido a sobrevivir en el duro mercado del alquiler. Procedente de Nicaragua, se licenció en Ciencias de la Educación en su país, pero trabaja en el cuidado de personas mayores en Euskadi. Destina la mayor parte de sus beneficios al pago de la vivienda.

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