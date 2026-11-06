El mosquito tigre ya se extiende por 120 municipios de Euskadi y Salud mantiene la vigilancia hasta noviembre
La especie invasora estaba presente en 90 municipios en noviembre de 2025. La situación preocupa a las autoridades sanitarias porque puede transmitir enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya.
El mosquito tigre continúa extendiéndose por Euskadi, favorecido por las temperaturas suaves de este otoño. El insecto ya está presente en 120 municipios vascos, frente a los 90 contabilizados en noviembre de 2025. Ante esta expansión, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco mantiene activo el programa de vigilancia y control, que se prolongará hasta mediados de noviembre.
Esta especie invasora preocupa a las autoridades sanitarias porque puede transmitir enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya. Aunque el riesgo de contagio en Euskadi es muy bajo, este año se han registrado 37 casos importados de estas enfermedades en personas que se infectaron fuera de la comunidad autónoma, siete más que en todo 2025, cuando se contabilizaron 30.
De los casos detectados este año, 23 corresponden a Bizkaia, ocho a Gipuzkoa y seis a Araba. Desde que se detectó el mosquito tigre en Euskadi, en 2014, no se ha registrado ningún contagio autóctono.
El mosquito tigre ya está presente en 120 municipios vascos
El programa de vigilancia del Departamento de Salud, desarrollado en colaboración con Neiker y los ayuntamientos, comenzó en julio y se extenderá hasta mediados de noviembre. Durante esta campaña se han analizado más de 3.300 tablillas de puesta de huevos u ovitrampas en 47 municipios: 13 en Araba, 21 en Bizkaia y 13 en Gipuzkoa.
Los resultados muestran que el mosquito tigre está presente en 120 municipios. De ellos, se considera que está establecido en 81 localidades: 45 en Bizkaia, 34 en Gipuzkoa y dos en Araba. En otros 39 municipios se ha detectado su introducción, aunque todavía no se considera que esté establecido.
La expansión es significativa respecto a 2025. En noviembre del año pasado estaba presente en 90 municipios, establecido en 72 y se había detectado su introducción en otros 19.
Además, Salud mantiene cinco puntos centinela con vigilancia durante todo el año para detectar de forma temprana la presencia y actividad del insecto: Bilbao, Valle de Trápaga, Gernika-Lumo, Donostia-San Sebastián e Irun.
Cómo evitar la proliferación del mosquito tigre
La colaboración ciudadana es fundamental para frenar su expansión, especialmente en las zonas urbanas densamente pobladas. Según el Departamento de Salud, el 80 % de la actividad de este insecto se produce en espacios exteriores de propiedades privadas.
Por ello, recomienda evitar las acumulaciones de agua estancada, ya que son lugares propicios para que las hembras depositen sus huevos. Entre las principales medidas preventivas figuran:
Vaciar dos veces por semana los platos de las macetas, cubos, juguetes y otros recipientes que puedan acumular agua.
Mantener tapados los depósitos y recipientes que almacenen agua.
Evitar acumulaciones en canalones, desagües, imbornales y alcantarillas.
Renovar con frecuencia el agua de los bebederos de animales.
Instalar mosquiteras en ventanas y depósitos.
Vigilar especialmente huertos y cementerios, donde el agua puede quedar estancada.
La ciudadanía también puede colaborar en la identificación del mosquito tigre a través de la aplicación Mosquito Alert, que permite comunicar su presencia mediante una fotografía geolocalizada.
Qué hacer ante una picadura de mosquito tigre
El mosquito tigre es negro y presenta una línea blanca en la cabeza y el tórax. Suele picar durante el día y puede hacerlo varias veces seguidas. Sus picaduras pueden resultar dolorosas.
En caso de picadura, Salud recomienda lavar la zona con agua y jabón y aplicar frío para reducir la inflamación y el picor. Es importante no rascarse para evitar posibles infecciones. Si la reacción es muy intensa, provoca malestar o dificultades respiratorias, se debe consultar con personal sanitario.
Para prevenir las picaduras, se aconseja utilizar ropa de manga larga, pantalones largos y calzado cerrado, además de repelentes autorizados. En menores y embarazadas deben priorizarse las medidas físicas, como el uso de mosquiteras.
Asimismo, quienes regresen de zonas donde circulan estos virus deben extremar las precauciones frente a las picaduras durante los 15 días posteriores al viaje. Si presentan fiebre, dolor o malestar, deben acudir cuanto antes a su centro de salud.
El control del mosquito tigre se enmarca en el enfoque de "Una Sola Salud" (One Health), recogido en el Pacto Vasco de Salud, que reconoce la conexión entre la salud humana, animal y ambiental.