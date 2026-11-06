El mosquito tigre continúa extendiéndose por Euskadi, favorecido por las temperaturas suaves de este otoño. El insecto ya está presente en 120 municipios vascos, frente a los 90 contabilizados en noviembre de 2025. Ante esta expansión, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco mantiene activo el programa de vigilancia y control, que se prolongará hasta mediados de noviembre.

Esta especie invasora preocupa a las autoridades sanitarias porque puede transmitir enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya. Aunque el riesgo de contagio en Euskadi es muy bajo, este año se han registrado 37 casos importados de estas enfermedades en personas que se infectaron fuera de la comunidad autónoma, siete más que en todo 2025, cuando se contabilizaron 30.

De los casos detectados este año, 23 corresponden a Bizkaia, ocho a Gipuzkoa y seis a Araba. Desde que se detectó el mosquito tigre en Euskadi, en 2014, no se ha registrado ningún contagio autóctono.

El mosquito tigre ya está presente en 120 municipios vascos

El programa de vigilancia del Departamento de Salud, desarrollado en colaboración con Neiker y los ayuntamientos, comenzó en julio y se extenderá hasta mediados de noviembre. Durante esta campaña se han analizado más de 3.300 tablillas de puesta de huevos u ovitrampas en 47 municipios: 13 en Araba, 21 en Bizkaia y 13 en Gipuzkoa.

Los resultados muestran que el mosquito tigre está presente en 120 municipios. De ellos, se considera que está establecido en 81 localidades: 45 en Bizkaia, 34 en Gipuzkoa y dos en Araba. En otros 39 municipios se ha detectado su introducción, aunque todavía no se considera que esté establecido.

La expansión es significativa respecto a 2025. En noviembre del año pasado estaba presente en 90 municipios, establecido en 72 y se había detectado su introducción en otros 19.

Además, Salud mantiene cinco puntos centinela con vigilancia durante todo el año para detectar de forma temprana la presencia y actividad del insecto: Bilbao, Valle de Trápaga, Gernika-Lumo, Donostia-San Sebastián e Irun.