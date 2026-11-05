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Una veintena de familias corre el riesgo de perder sus viviendas en Balmaseda

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hogei bat familiak etxebizitza galtzeko arriskua dute Balmasedan

EITB

Última actualización

Las viviendas de alquiler del barrio de La Calzada han quedado en manos de un fondo buitre que ha comunicado a sus inquilinos que deberán marcharse cuando se les acaben los contratos. Les han propuesto comprar los pisos, pero la mayoría no pueden hacer frente al precio fijado. Los vecinos reclaman una solución para poder seguir viviendo en sus casas.

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