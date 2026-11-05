La Ertzaintza ha identificado durante la pasada noche en las inmediaciones del estadio de Anoeta a una veintena de aficionados "radicales" durante el operativo previo al partido de fútbol que hoy enfrentará a la Real Sociedad con el Olympique de Lyon, según ha informado este jueves la Ertzaintza. Además, ha incautado a seis de ellos diversos objetos y armas prohibidas.

A primera hora de la tarde de ayer, la Ertzaintza estableció un "dispositivo preventivo de vigilancia" en San Sebastián con el objetivo de evitar posibles altercados entre las aficiones de la Real Sociedad y el Olympique de Lyon.

En el dispositivo establecido se detectó un grupo de unas 100 personas que se habría reunido en una zona cercana al estadio de Anoeta, y los agentes pudieron comprobar que se trababa de aficionados "radicales" de la Real Sociedad, así como de otros grupos afines como los del Celta de Vigo o el Deportivo Alavés.

A lo largo de este dispositivo, la Ertzaintza identificó a una veintena de aficionados radicales de los grupos indicados en las inmediaciones del estadio. En estas identificaciones se incautaron diversos objetos y armas prohibidas como porras extensibles, botes de spray de defensa y armas blancas, bengalas y sustancias estupefacientes.

Por ello, seis aficionados "radicales" de la Real Sociedad han sido propuestas para ser sancionadas administrativamente al estar en posesión de estos objetos.

Los expedientados son seis hombres de entre 20 y 31 años que cuentan con antecedentes con la Ertzaintza.