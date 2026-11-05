Condenan a un hombre a siete años de prisión por violar a una menor de 14 años mientras dormía

Según han informado desde el TSJN, los hechos enjuiciados se produjeron la madrugada del 25 de mayo de 2025. La víctima, que entonces tenía 14 años, salió con un grupo de amigas a celebrar los 18 años que cumplía una de ellas. Ella era la menor del grupo, la única con menos de 16.

En un momento de la noche, se encontraron con el acusado. Todo el grupo, formado por la denunciante, la cumpleañera, su novio, un amigo de ellas, el encausado y un amigo de este, se dirigieron a una bajera en el barrio de Iturrama. Una vez allí, se acomodaron. La víctima "en un primer momento se quedó dormida en una silla, por lo que le ofrecieron que se acostara en una habitación". En un momento de la noche, el procesado "se acostó en la misma cama".



Acto seguido, según se considera probado la sentencia, "aprovechando que la misma estaba dormida profundamente, por el cansancio y el alcohol que había bebido esa noche", la violó. La joven, "que se despertó en ese momento, lo apartó y se levantó rápidamente, conmocionada y aturdida".



El inculpado "inmediatamente le suplicó que no contara nada y le pidió perdón, tras lo cual abandonó la habitación". Regresó minutos después y "se acostó en otra cama en la que permaneció dormido", según recoge la resolución judicial.



El tribunal sentenciador sostiene que "no ha quedado acreditado que el agresor supiera que la víctima tenía 14 años", lo que hubiera implicado una agravación de la pena impuesta.



Como consecuencia de la violación, la menor padece sintomatología ansioso-depresiva, "le cuesta aceptar el contacto físico de un hombre" y siente "rechazo con sentimientos de asco hacia las personas de cultura árabe".



Respecto al condenado, los magistrados consideran probado que había ingerido alcohol y sustancias estupefacientes, en cantidades no determinadas, que "afectaban de forma muy leve sus capacidades".