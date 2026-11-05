El sindicato policial ErNE ha denunciado la agresión sufrida por dos agentes de la Policía Municipal de Tolosa (Gipuzkoa) durante una intervención policial el pasado miércoles, 4 de noviembre. Según ha informado la organización sindical, ambos agentes resultaron heridos de gravedad.

En un comunicado, ErNE ha expresado su "más absoluto rechazo" a lo ocurrido y ha trasladado su apoyo y solidaridad a los dos policías afectados, a sus familias y al resto de compañeros de la Policía Municipal de Tolosa.

ErNE reclama medidas para proteger a los agentes

El sindicato ha rechazado "cualquier agresión contra los agentes que integran la Euskal Polizia" y ha reclamado medidas "contundentes" para proteger a quienes trabajan diariamente por la seguridad de la ciudadanía.

Asimismo, ha exigido al Ayuntamiento de Tolosa una condena "pública y firme" de los hechos. También le ha pedido que se persone como acusación particular en el procedimiento judicial que se derive de las agresiones, al tratarse de hechos sufridos por trabajadores municipales.