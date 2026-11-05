ErNE denuncia una agresión a dos policías municipales de Tolosa, heridos de gravedad durante una intervención
El sindicato policial ErNE ha denunciado la agresión sufrida por dos agentes de la Policía Municipal de Tolosa (Gipuzkoa) durante una intervención policial el pasado miércoles, 4 de noviembre. Según ha informado la organización sindical, ambos agentes resultaron heridos de gravedad.
En un comunicado, ErNE ha expresado su "más absoluto rechazo" a lo ocurrido y ha trasladado su apoyo y solidaridad a los dos policías afectados, a sus familias y al resto de compañeros de la Policía Municipal de Tolosa.
ErNE reclama medidas para proteger a los agentes
El sindicato ha rechazado "cualquier agresión contra los agentes que integran la Euskal Polizia" y ha reclamado medidas "contundentes" para proteger a quienes trabajan diariamente por la seguridad de la ciudadanía.
Asimismo, ha exigido al Ayuntamiento de Tolosa una condena "pública y firme" de los hechos. También le ha pedido que se persone como acusación particular en el procedimiento judicial que se derive de las agresiones, al tratarse de hechos sufridos por trabajadores municipales.